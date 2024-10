Niederlage für EU-Befürworter in Moldau. Nach Auszählung der meisten Stimmen zeichnet sich ab: Die Moldauer lehnen einen EU-Beitritt mehrheitlich ab. Bei der Präsidentschaftswahl liegt die prowestliche Amtsinhaberin Sandu vorn, aber weniger deutlich als erwartet. Damit wird es wohl in zwei Wochen eine Stichwahl zwischen Sandu und ihrem prorussischen Rivalen Stoianoglo geben. Die Präsidentin spricht noch in der Nacht von einer beispiellosen Wahlmanipulation. Zum Artikel

Unifil: Israel hat einen unserer Beobachtungstürme zerstört. Ein Bulldozer der israelischen Armee habe einen Beobachtungsturm der Blauhelmsoldaten in Südlibanon demoliert, teilt die UN-Friedenstruppe mit. Dies gefährde ihre Sicherheit und verstoße gegen das humanitäre Völkerrecht. Das israelische Militär hat nach libanesischen Angaben erneut Vororte von Beirut angegriffen. Zum Liveblog zum Krieg in Nahost

Der Ukraine fehlt es an kampffähigen Soldaten. Der Druck auf Präsident Selenskij wächst, das wehrfähige Alter weiter zu senken. Doch viele junge Männer bauen vor und verlassen selbst das Land. Ukrainische Familien bringen ihre Söhne in Sicherheit. So steht dem russischen Aggressor eine zunehmend überalterte und erschöpfte Armee gegenüber. Zum Artikel (SZ Plus)

Truppen aus Nordkorea sollen Moskau in der Ukraine unterstützen

Meinung: Pjöngjang riskiert viel, wenn es Russland mit Soldaten hilft. Vielleicht sogar zu viel (SZ Plus)

Machtkampf beim FC Bayern. Beim Münchner Fußballklub wird über einen Umbau der Führungsetage und die Zukunft von Vorstandschef Dreesen spekuliert. Dessen Vertrag läuft noch bis zum Saisonende, eine Entscheidung über die Zukunft könnte bei der Aufsichtsratssitzung am 11. November fallen. Zum Artikel (SZ Plus)

VfL Bochum entlässt Trainer. Nach der Fortsetzung der Sieglos-Serie reagiert der Bundesligist und trennt sich von Zeidler – auch Sportdirektor Lettau wird von seinen Aufgaben entbunden. Wer diese beiden Positionen übernehmen soll, ist unklar. Zum Artikel

Fußball-Bundesliga: Bremen gewinnt 4:2 gegen Wolfsburg - der dritte Sieg im vierten Auswärtsspiel

Dritte Liga: Unterhaching und 1860 München trennen sich 2:2

Formel 1: Doppelerfolg für Ferrari. Leclerc gewinnt vor Teamkollege Sainz den Grand Prix der USA. Norris fährt als Dritter ins Ziel. Am Ende steht doch Titelverteidiger Verstappen auf dem Podium. Weil die Rennrichter einen Regelbruch darin sehen, dass Norris im Zweikampf mit Verstappen neben der Strecke überholt hatte, gibt es eine Fünf-Sekunden-Strafe für Norris. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

Thüringen: Wagenknecht: Landes-CDU soll sich von Merz distanzieren

Bayern: BSW-Landesverband soll im November gegründet werden

Studie: Wenn es weniger Bürokratie gäbe, könnten deutsche Unternehmen 17 Prozent mehr Gewinn machen (SZ Plus)

Dresden: Nach zehn Jahren findet die vorerst letzte Pegida-Demo statt

Basketball: Deutsche Nationalspielerinnen Fiebich und Sabally holen mit New York Liberty den amerikanischen Meistertitel