Krisenrunden im Kanzleramt. Nach dem SPD-Nein zu Forderungen des FDP-Chefs und Finanzministers Lindner nach einer Kehrtwende in der Wirtschaftspolitik hat es am Sonntagabend Beratungen gegeben. Ab diesem Montag sind weitere Gespräche zwischen Kanzler Scholz, Lindner und Wirtschaftsminister Habeck (Grüne) geplant. Die Frage ist, ob die Ampelparteien noch Schnittmengen für ein gemeinsames Programm zur Belebung der Konjunktur finden. Zum Artikel

Behörden berichten von Angriffen auf Kliniken in Libanon. Das Regierungskrankenhaus in Tebnine im Süden des Landes habe durch Beschuss in der Umgebung schweren Schaden genommen, teilt das libanesische Gesundheitsministerium mit. Zugleich seien mindestens zehn Menschen verletzt worden. Sieben von ihnen hätten sich zum Zeitpunkt des Angriffs in der Einrichtung befunden. Zum Liveblog zum Krieg in Nahost

Aus Sorge vor Unruhen: US-Behörden ergreifen Sicherheitsmaßnahmen. Einem Medienbericht zufolge sind in Mariposa County, dem mit Abstand größten Wahlkreis im Swing State Arizona, Scharfschützen auf Dächern geplant. Andernorts sollen Drohnen zur Überwachung eingesetzt werden, und es soll Panikknöpfe für Wahlhelfer geben. Der Staatssekretär von Arizona erklärt, er werde eine kugelsichere Weste tragen. Er ist für die Bestätigung der landesweiten Wahlergebnisse zuständig. Zum Liveblog zur US-Wahl

Ampel einigt sich mit Union auf Antisemitismus-Resolution. Nach mehr als einem Jahr Beratung formulieren die Fraktionsspitzen von SPD, Grünen, FDP und CDU/CSU eine Entschließung des Bundestags zum Schutz jüdischen Lebens. Das Papier verzichtet auf drastische Forderungen der Union zur Migrationspolitik und zur Kunst- und Kulturförderung, ruft die Regierung aber zu Bemühungen für eine Zweistaatenlösung auf. Zum Artikel (SZ Plus)

Verstappen gewinnt Formel-1-Rennen in Brasilien. Nach einer Aufholjagd im Regenchaos steht der Niederländer in São Paulo oben auf dem Podium. Von Startplatz 17 aus gelingt ihm sein achter Saisonsieg - auch weil sein Konkurrent Norris patzt. Damit baut Verstappen seine WM-Führung weiter aus und könnte schon in drei Wochen erneut Weltmeister werden. Zum Artikel

