Koalition streitet um den Einsatz deutscher Soldaten in der Ukraine. CDU-Politiker halten einen Einsatz zur Absicherung eines Friedensabkommens für wahrscheinlich. Der Koalitionspartner SPD zieht für Kanzler Merz nach dem Gipfel in Washington eine rote Linie. Zum Artikel (SZ Plus)

Trump inszeniert sich als Friedensstifter. Der US-Präsident zeigt widersprüchliches Verhalten gegenüber der Ukraine: Vor einem halben Jahr wies er Präsident Selenskij aus dem Weißen Haus, nun empfängt er ihn betont herzlich. Bei möglichen Sicherheitsgarantien bleibt er vage. Zum Artikel (SZ Plus)

Was heute wichtig war

Netanjahu berät über Hamas-Zustimmung zu Waffenruhe. Die israelische Regierung hat noch nicht entschieden, ob sie dem Waffenruhe-Vorschlag ebenfalls zustimmt. Währenddessen sterben laut Angaben der Palästinenser mindestens 20 Menschen bei Angriffen im Gazastreifen. Zum Liveblog zum Krieg in Nahost

Todesfahrt auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt: Anklage gegen Taleb A. erhoben. Die Generalstaatsanwaltschaft wirft Taleb A. sechsfachen Mord und versuchten Mord an 338 Menschen vor. Laut den Ermittlungen soll der saudische Arzt die Tat wochenlang geplant und vorbereitet haben. Zum Artikel

Erntemenge erholt sich - Qualität leidet unter dem Wetter. Nach dem erst zu trockenen, dann zu nassen Sommer legt Bauernpräsident Rukwied eine erste Erntebilanz für 2025 vor. Die ist nicht so schlecht wie befürchtet. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen des Tages: