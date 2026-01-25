Zum Hauptinhalt springen

SZ am AbendNachrichten vom 25. Januar 2026

Lesezeit: 2 Min.

Während einer Mahnwache in Minneapolis ist ein Schild für den erschossenen Alex Pretti zu sehen.
Während einer Mahnwache in Minneapolis ist ein Schild für den erschossenen Alex Pretti zu sehen. (Foto: Adam Gray/AP/dpa)

Was heute wichtig war.

Von Katja Guttmann



Eltern des Todesopfers von Minneapolis bezichtigen US-Regierung der Lüge Uniformierte der Grenzschutzeinheit Border Patrol erschießen den 37-jährigen Krankenpfleger Alex Pretti. Die Eltern werfen den Einsatzkräften vor, ihren Sohn ohne legitimen Grund getötet zu haben. Das Heimatschutzministerium stellt den Fall als Notwehr dar. Angst und Wut in der Stadt nehmen zu. Zum Artikel

  • Minneapolis: Videoaufnahmen widersprechen der Darstellung des Heimatschutzministeriums
  • MEINUNG Es wird immer schlimmer, das alles muss ein Ende haben

Der Kampf um Amerika findet auf den Straßen von Minneapolis statt Für die Einwohner von Minneapolis ist es der absolute Horror, wenn ICE-Truppen durch die Straßen ziehen, vermummt, gesetzlos, gewaltbereit. Und jetzt also der zweite Tote in wenigen Wochen. Warum sich hier die Zukunft des Landes entscheiden könnte. Zum Artikel

Verhandlungen mit Moskau: Selenskij nennt Verhandlungen „konstruktiv“. Trotz heftiger russischer Luftangriffe treffen sich Vertreter Kiews und Moskaus erstmals seit einem halben Jahr wieder zu direkten Gesprächen. Eine neue Begegnung ist für kommende Woche vereinbart. Ein russischer Verhandlungsteilnehmer sagte, es gebe „Resultate“. Worin diese bestehen, bleibt bislang offen. Territorialfragen sind noch völlig ungelöst. Zum Artikel

CDU-Wirtschaftsflügel will Recht auf Teilzeit abschaffen Angesichts des Fachkräftemangels sehen Teile der CDU die hohe Teilzeitquote in Deutschland als Problem. Die Mittelstands- und Wirtschaftsunion will deshalb abschaffen, was sie „Kein Rechtsanspruch auf Lifestyle-Teilzeit“ nennt. Kritik kommt aus allen Richtungen: von Experten, dem Koalitionspartner, aus der Opposition – und aus der eigenen Partei. Zum Artikel

Trump brüskiert Nato-Partner mit Aussagen zu deren Einsatz in Afghanistan. Der US-Präsident hat mit abfälligen Kommentaren die Risse im transatlantischen Bündnis vertieft. Die USA hätten die Nato am Hindukusch nie gebraucht, behauptet er in einem Interview - obwohl die USA nach 9/11 um Beistand gebeten hatten. Reaktionen aus Europa fielen teils heftig aus: „entsetzlich“, „nicht akzeptabel“, „respektlos“, hieß es. Zum Artikel

Freeclimber bezwingt Wolkenkratzer in Taipeh ohne Sicherung. Extremkletterer Alex Honnold schaffte es in rund anderthalb Stunden ohne jegliche Absicherung auf den 508 Meter hohen Taipeh 101 in Taiwans Hauptstadt. Die Aktion des 40-jährigen Amerikaners wurde live via Netflix gestreamt - und sorgt für massive Kritik. Zum Artikel

Was heute sonst noch wichtig war

