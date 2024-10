Wie "Milton" den amerikanischen Wahlkampf aufpeitscht (SZ Plus)

Konfrontation beim TV-Duell von Weidel und Wagenknecht. Bei ihrer ersten gemeinsamen Fernsehdebatte auf Welt TV loten AfD-Parteichefin Weidel und BSW-Parteigründerin Wagenknecht ihre Gemeinsamkeiten bei den Themen Wirtschaft, Bildung, Nahost und Ukraine aus. Dann aber können sie die großen Unterschiede nicht überdecken - vor allem bei der Migration. Zum Artikel (SZ Plus)

Jungwähler und die AfD: Was bewegt junge Menschen dazu, ihre Stimmen einer rechtsextremen Partei zu geben? (SZ Plus)

Monopolkommission fordert Aufspaltung des Bahn-Konzerns. Der neue Vorsitzende der Kommission, Tomaso Duso, fordert einen Kurswechsel für die Deutsche Bahn. "Die Bezahlung der Bahn-Manager sollte an pünktliche Züge geknüpft werden", sagt er im SZ-Interview. Auch eine Aufspaltung des Tech-Giganten Google fände er richtig. Zum Artikel (SZ Plus)

Schwere Zeiten in mehreren Branchen. In vielen Berufszweigen könnten die kommenden Monate schwierig werden: Vor allem in der Industrie müssen Beschäftigte um ihre Stelle fürchten, ebenso in der Autoindustrie und auf dem Bau. Kinderbetreuer werden dagegen händeringend gesucht, zudem scheint der jahrelange Personalabbau bei Banken und Versicherungen ein Ende zu finden. Zum Artikel (SZ Plus)

Meinung: An der Rezession ist nicht die Ampel schuld, aber ihre Wirtschaftspolitik verschärft die Probleme (SZ Plus)

Belebung der Wirtschaft: Mehrere Projekte der Ampel stehen auf der Kippe

Biden spricht nach langer Pause wieder mit Netanjahu. Die Beziehung des US-Präsidenten und des israelischen Ministerpräsidenten ist wegen dessen Kriegsführung angespannt. Libanon und der Gazastreifen melden Dutzende Tote. Nach einem mutmaßlich israelischen Luftangriff gibt es auch in Damaskus Todesopfer. Liveblog zum Krieg in Nahost

Weitere wichtige Themen

USA: Trump soll Putin während der Pandemie mit Testkits versorgt haben – als sie sogar für US-Medizinpersonal fehlten (SZ Plus)

Ökonomen: Wirtschaftsweise streiten nun vor Gericht (SZ Plus)

Frankreich: So viele Schulden wie noch nie: Premier Barnier stellt Plan vor