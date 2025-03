Union und SPD einigen sich auf historisches Milliardenpaket. Für Investitionen in die Infrastruktur wollen die möglichen Koalitionäre 500 Milliarden Euro über ein Sondervermögen bereitstellen. Verteidigungsausgaben sollen von der Schuldenbremse weitgehend ausgenommen werden. Diese soll auch für die Bundesländer gelockert werden. Alle Maßnahmen zusammen dürften zu Extraausgaben führen, die in den kommenden Jahren wohl die Billionengrenze überschreiten werden. Die Entscheidung liegt nun beim Bundestag. Zum Artikel

Trump: „Wir fangen gerade erst an“. In seiner ersten Rede vor dem Kongress als neuer US-Präsident lobt sich der Republikaner selbst und kritisiert Vorgänger Biden. Auf den Wiederannäherungsversuch des ukrainischen Präsidenten Selenskij reagiert Trump wohlwollend. Die Stimmung im Saal ist aufgeheizt, ein demokratischer Abgeordneter wird des Saales verwiesen. Zum Artikel (SZ Plus)

Arabische Staaten unterstützen Ägyptens Wiederaufbauplan für Gaza. Kairo erhält Unterstützung für seine 53-Milliarden-Dollar-Alternative zu Trumps umstrittener „Nahost-Riviera“. Der Plan schließt eine Umsiedlung der palästinensischen Bevölkerung aus. Das Weiße Haus lehnt das Vorhaben ab. Zum Liveblog zum Krieg in Nahost

Dortmund enttäuscht in der Champions League gegen Lille. Nach starker erster Hälfte und einem Fernschusstor von Adeyemi bricht der BVB in der zweiten Halbzeit ein und spielt nur 1:1. Im Rückspiel müssen die Borussen kommende Woche um den Einzug ins Viertelfinale bangen. Zum Artikel (SZ Plus)

