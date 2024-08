Migration fordert Deutschland. Nicht erst seit dem tödlichen Angriff von Solingen polarisiert Zuwanderung die Republik und stellt Staat und Gesellschaft vor große Herausforderungen. Was bedeutet der Zuzug so vieler Menschen? Vor welche Herausforderungen stellt die Migration das Land? Und wie groß sind diese wirklich? Eine Faktensammlung. Zum Artikel (SZ Plus)

Christian Lindner bei „Maischberger“: Die Hauptnachricht des Abends: Man muss sich gar nicht einig sein, um es gut miteinander auszuhalten (SZ Plus)

Nach Anschlag in Solingen: Grüne Innenpolitiker fordern „Zeitenwende im Inneren“

Telegram-Gründer Pawel Durow kommt gegen Kaution frei. Der gebürtige Russe, der auch die französische Staatsbürgerschaft besitzt, war bereits am Samstag kurz nach seiner Ankunft in Frankreich festgenommen worden. Die Behörden werfen Telegram mangelnde Kooperation im Kampf gegen Internet- und Finanzkriminalität vor. Am Mittwochabend entscheidet ein Ermittlungsrichter, dass Durow gegen Zahlung einer Kaution von fünf Millionen Euro freikommt, jedoch unter Aufsicht der Justizbehörden bleiben muss und Frankreich nicht verlassen darf. Zum Artikel

Nach Siedler-Angriff im Westjordanland: Israels Armee räumt Fehler ein. Sicherheitskräfte seien zu zögerlich vorgegangen, als israelische Siedler vor Kurzem Palästinenser attackierten und einen jungen Mann töteten. Es habe sich um einen „sehr schwerwiegenden terroristischen Vorfall“ gehandelt, heißt es nun aus dem Militär. Zum Liveblog zum Krieg in Nahost

EXKLUSIV Deutsche Umwelthilfe wirft Adidas Greenwashing vor. Die Sportindustrie behauptet, sie werde nachhaltiger - auch der fränkische Konzern wirbt mit Klimaneutralität vom Jahr 2050 an, lässt aber offen, wie er dieses Ziel erreichen will. Deshalb hat die Umweltorganisation nun eine Abmahnung verschickt und droht mit einer Klage. Zum Artikel

EXKLUSIV Personalmangel in Stellwerken führt zu Zugausfällen. Ausgerechnet für die Steuerzentralen ihres Verkehrs hat die Deutsche Bahn zu wenig Fachkräfte. Der Zustand wird voraussichtlich noch bis mindestens 2025 anhalten. Die Folge: noch mehr Verspätungen, enorme Kosten und viel Ärger. Nun beschweren sich Konzerntöchter wie die DB Fernverkehr oder die für den Güterverkehr zuständige DB Cargo über die hauseigene Infrastruktursparte DB Infrago. Zum Artikel (SZ Plus)

Tönnies fordert mehr Schweine in Deutschland. Max Tönnies, Miteigentümer des gleichnamigen Fleischkonzerns, greift die Agrarpolitik der Bundesregierung scharf an. Der Plan, die Zahl der Nutztiere dem Klima und dem Tierwohl zuliebe zu senken, sei ein Irrweg. Schon jetzt müsse Deutschland Schweinefleisch aus Spanien importieren – und das sei in der Gesamtbilanz schlechter für das Klima. "Deutsches Schweinefleisch ist das klimafreundlichste der Welt", sagt Tönnies, dessen Firma größter Schweineschlachter der Republik ist. Zum Interview (SZ Plus)

Paralympics in Paris eröffnet. Frankreichs Präsident Macron eröffnet die Olympischen Spiele für Sportler mit körperlicher Behinderung. Bei der Eröffnungsfeier fordern Offizielle, mehr für Inklusion zu tun. Zum Artikel

Kommentar: Die Bühne für die Paralympics war lange nicht so groß wie diesmal (SZ Plus)

DFB-Pokal: Leverkusen kommt mit Glück und wenig Glanz in die zweite Runde

München: Verbraucherschützer warnen vor Abzocke mit Wiesn-Tischen

Computerbranche: Chiphersteller Nvidia legt Rekordumsatz vor, Aktie gibt dennoch nach