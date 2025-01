MEINUNG Merz drängt mit seinem Antrag die AfD in die Defensive (SZ Plus)

Musk lässt sich zu AfD-Wahlkampfauftakt zuschalten Bei der Veranstaltung in Halle an der Saale ahmt die AfD-Kanzlerkandidatin Weidel den Stil von Trump nach. Sie kündigt an, nach der Wahl die Grenzen schließen und wieder Öl und Gas verfeuern zu wollen. Kronzeuge für ihre Politik ist Milliardär Musk, der ein Grußwort sendet. Weidel äußert sich auch zu den jüngsten Vorschlägen von CDU-Chef Merz und sagt, die AfD sei bereit für ein Bündnis mit der Union. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Familiennachzug lässt nach Im vergangenen Jahr kamen etwa 115 000 Menschen per Familiennachzug nach Deutschland, etwas weniger als im Jahr 2023. Anders als es CDU-Politiker wie Jens Spahn behaupten, macht der Familiennachzug nur einen kleinen Teil der Fluchtmigration nach Deutschland aus. Der größte Teil betrifft Angehörige von Menschen, die nicht geflüchtet sind. Zum Artikel

Was heute wichtig war

Sorge um Waffenruhe in Nahost In Südlibanon bleiben israelische Soldaten stationiert, obwohl die Abmachung eigentlich einen Rückzug erfordert hätte. Durch israelischen Beschuss werden dort mindestens 15 Menschen getötet. Auch in Gaza soll es Gefechte geben. Nach der Freilassung von vier Soldatinnen wirft Israel der Hamas den Bruch des Abkommens vor: Zuerst hätten Zivilisten freikommen sollen. Zum Artikel

MEINUNG Trumps Einlassungen rühren am palästinensischen Trauma der Vertreibung (SZ Plus)

Trump behauptet: Grönländer wollen Anschluss an die USA Seiner Ansicht nach wollen die rund 55 000 Einwohner zu den USA gehören, sagt der US-Präsident. Dänemark müsse eine solche Einigung erlauben. Grönlands Regierungschef Múte B. Egede hatte vor wenigen Tagen gesagt, die Zukunft Grönlands werde von den Grönländern selbst bestimmt, nicht von anderen. Zum Liveblog

Tennis: Zverev verliert Finale der Australian Open Auch in seinem dritten Grand-Slam-Endspiel gelingt Zverev kein Sieg. Er muss sich in drei Sätzen dem Südtiroler Jannick Sinner geschlagen geben. Der Weltranglistenerste muss sich nach dem Sieg auch zu dem Doping-Verfahren äußern, das gegen ihn läuft. Zum Artikel (SZ Plus)

Meinung Wenn Zverev große Titel will, muss er sein vertrautes Umfeld verlassen (SZ Plus)

Fußball: Bayern baut nach Sieg in Freiburg Tabellenführung aus Dem FC Bayern gelingt als Reaktion auf das 0:3 in Rotterdam ein Arbeitssieg gegen Freiburg. Weil Leverkusen im Parallelspiel Punkte lässt, wächst der Vorsprung der Münchner auf sechs Zähler an. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen