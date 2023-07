Von Vivien Götz und Philipp Saul

Was heute wichtig ist

EXKLUSIV Wirtschaftsweise Schnitzer fordert 1,5 Millionen Zuwanderer im Jahr. Um den Fachkräftemangel anzugehen, müssten mehr Menschen kommen, sagt die Chefin der Wirtschaftsweisen. In Deutschland sieht die Ökonomin wegen "Versäumnissen der Vergangenheit" einige Defizite: "Wir haben die Friedensdividende nicht genutzt und nicht in die Infrastruktur investiert, als noch genug Geld da war." Zum Interview (SZ Plus)

EXKLUSIV Konkurrierende grüne Wirtschafts-Lobbyverbände loten Fusion aus. Zwei Monate nach dem Start einer neuen Wirtschaftsvereinigung der Grünen gibt es Streit: Der bereits bestehende Verband Grüner Wirtschaftsdialog fühlt sich düpiert. Fraglich ist, ob ein Zusammenschluss gelingt, denn die beiden Vereine streiten über die Führungsrolle. Unternehmen sind wegen des zweiten Verbands irritiert - und in der Partei wachsen Bauchschmerzen über persönliche Verflechtungen zwischen mit der Wirtschaft. Zum Artikel (SZ Plus)

Weniger Krawalle in Frankreich. In der sechsten Nacht in Folge gibt es Ausschreitungen, aber die Lage beruhigt sich. Bis Mitternacht gibt es 49 Festnahmen, deutlich weniger als in den Nächten zuvor. Erste Randalierer sollen bereits am Dienstag vor Gericht kommen. Präsident Macron will sich mit Bürgermeistern treffen, deren Städte von den Krawallen betroffen waren. Zum Artikel

Erster AfD-Bürgermeister Sachsen-Anhalts in Raguhn-Jeßnitz. Die rechte Partei entscheidet erneut eine kommunale Wahl in Ostdeutschland für sich: Hannes Loth gewinnt in der 8800-Einwohner-Stadt gegen einen parteilosen Kandidaten - nur eine Woche, nachdem im thüringischen Sonneberg erstmals ein AfD-Landrat gewählt worden war. Die Partei nennt Loth sogar den ersten AfD-Bürgermeister Deutschlands - wobei bis 2020 im baden-württembergischen Burladingen ein Bürgermeister amtierte, der zur AfD gewechselt war. Zum Artikel

Verwirrung um Personalpolitik beim MDR. Tweets von zwei Moderatorinnen werfen die Frage auf, ob für Chefredakteurin Krittian eine nicht ostdeutsche Herkunft das Ausschlusskriterium bei der Besetzung der Moderationsjobs ist. Auf Anfrage teilt der MDR mit, es sei "nicht richtig, dass es ausschließlich eine ostdeutsche Herkunft sein muss". Zum Artikel (SZ Plus)

Verstappen siegt beim Großen Preis von Österreich. Dem Formel-1-Piloten gelingt in Spielberg ein perfektes Wochenende. Für die beste Unterhaltung sorgte sein schmollender Rivale Hamilton. Der bekommt sich mit seinem Teamchef Wolff in die Haare, weil er sich ungerecht behandelt fühlt. Insgesamt acht Fahrer werden Stunden nach Rennende wegen unerlaubten Verlassens der Strecke mit Strafen belegt. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen: