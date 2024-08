Spaniens Premier wegen Flüchtlingszahlen unter Druck. Immer mehr Migranten aus Afrika machen sich auf die riskante Seereise nach Spanien. Allein auf den Kanaren könnten bis Ende des Jahres an die 100 000 Geflüchtete ankommen, das wären mehr als doppelt so viele wie 2023. Nun fährt Ministerpräsident Sánchez nach Mauretanien, Senegal und Gambia, um die Situation zu entschärfen, und trifft davor noch den kanarischen Regierungschef. Zum Artikel

Migration: Die Zahl der Geflüchteten, die übers Meer nach Italien kommen, geht stark zurück

Vize-Kandidat Walz nimmt Nominierung an. In seiner zweiten großen Rede stellt sich Walz auf dem Parteitag der Demokraten vor. Um die Delegierten auf den Wahlkampf einzustimmen, greift der ehemalige Football-Trainer zu einer Football-Metapher. Bill Clinton und Nancy Pelosi schwören die Partei auf das Kandidaten-Duo der Demokraten ein. Der unabhängige Kandidat Kennedy zieht wohl zugunsten Trumps zurück. Zum Liveblog zur US-Wahl

Erstmals Zahlungen an Missbrauchsopfer in städtischen Heimen. München hat beschlossen, ehemaligen Heimkindern mehr als 40 Millionen Euro zukommen zu lassen, da sie in der Obhut des Jugendamts zu Opfern von Misshandlung und Missbrauch wurden. Die bayerische Landeshauptstadt geht von etwa 250 Fällen aus. Diese Zahlungen sind in Deutschland einmalig, andere Kommunen hegen keine entsprechenden Pläne. Zum Artikel (SZ Plus)

Meinung: München lernt aus Fehlern – und sollte bundesweit zum Vorbild werden (SZ Plus)

Mehr Zwangsarbeiter bei Bahlsen als bisher bekannt. Der Kekshersteller aus Hannover hatte Historiker beauftragt, seine Geschichte in der Nazi-Zeit aufzuarbeiten. Das Ergebnis: Mehr als 800 Zwangsarbeiter sollen für die Firma gearbeitet haben. Sie war Nutznießerin der Diktatur der Nationalsozialisten. Zum Artikel

Heidenheim spielt erstmals international. Die Welt um den Fußballverein herum verändert sich, nicht aber er selbst: Mit einem demonstrativen Bekenntnis zum eigenen Weg reist das Team von Trainer Schmidt zum ersten Europacup-Spiel der Klubgeschichte nach Schweden. An diesem Donnerstag steht das Playoff-Hinspiel in der Conference League gegen BK Häcken an. Zum Artikel

Die Fußballwelt huldigt Neuer. Nach 15 Jahren beendet Manuel Neuer seine Karriere in der Nationalmannschaft. Der DFB, der FC Bayern und ehemalige Mitspieler sind voll des Lobes und Dankes, Mats Hummels nennt ihn den besten Torwart, „den ich je gesehen habe“. Die wichtigsten Reaktionen im Überblick. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen:

Krieg in Nahost: Bisheriger Chef des israelischen Militärgeheimdienstes entschuldigt sich

Brandenburg: Bundespräsident eröffnet neuen Potsdamer Garnisonkirchturm (SZ Plus)

Terrorgefahr bei Konzerten in Wien: Taylor Swift spricht von Angst und Schuldgefühlen