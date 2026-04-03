EXKLUSIV: Klingbeil plant Bau günstiger Mietwohnungen. 1,4 Millionen Wohnungen fehlen in Deutschland. Nun will der Finanzminister mit der Gründung einer „Bundesgesellschaft für bezahlbaren Wohnungsbau“ dagegen vorgehen. Das geht aus einem Konzept hervor, das der SZ vorliegt. Allerdings ist das Wohnungswesen ausschließlich Ländersache – für die Umsetzung des Plans müsste deshalb das Grundgesetz geändert werden. Zum Artikel

Spritpreise steigen weiter. Seit 1. April dürfen Tankstellen nur noch einmal pro Tag die Preise erhöhen. Dreimal ging es seither kräftig nach oben: Nie seit Bestehen der Bundesrepublik war Sprit derart teuer wie derzeit und nie ging der Preisanstieg so schnell. Die Bundesregierung steht unter Druck, rasch neue Ideen zu entwickeln und die Bürger zu entlasten. Zum Artikel

Artemis-Crew gibt Live-Interview. Der US-Fernsehsender ABC hat die vier Astronauten interviewt. Am meisten überrasche sie, wie sanft der Flug laufe, sagt Astronautin Christina Koch. Ihr Kollege Reid Wiseman schwärmt von den Polarlichtern und sagt: „Das war der spektakulärste Moment.“ Das Raumschiff hat die Erde umrundet und ist nun auf dem Weg zum Mond. Zum Liveblog zur Mondmission

Trump entlässt Justizministerin Bondi. Pam Bondi stellte sich und das Justizdepartement ganz in den Dienst des US-Präsidenten. Trotzdem hat US-Präsident Trump sie entlassen – und gleichzeitig Bondi und ihre Arbeit in den höchsten Tönen gelobt. Ausschlaggebend könnte gewesen sein, dass Trump unzufrieden mit ihrem Umgang mit den Epstein-Akten war. Zum Artikel

Ausnahmen für EU: Trump verhängt Zölle von bis zu 100 Prozent auf bestimmte Medikamente

Zum US-Liveblog: Verteidigungsminister Hegseth wirft Heereschef raus

Mann droht mit Anschlag in ICE – Staatsschutz ermittelt. Ein 20-Jähriger droht in einem Schnellzug nach Frankfurt mit einem Anschlag und zündet Böller. Zwölf Menschen werden leicht verletzt. Der Mann wird so lange in der Toilette eingesperrt, bis er in Siegburg abgeführt werden kann. Die Ermittlungen zu seiner Motivation und den Hintergründen dauern an. Zum Artikel

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