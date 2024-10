FDP setzt Grüne mit Papier zu Migration unter Druck. Die FDP fordert in ihrem Neun-Punkte-Programm mehr sichere Herkunftsländer, neue Bundeskompetenzen bei Abschiebungen, Ausweisungen und Rücküberstellungen, sowie weniger Sozialleistungen für ausreisepflichtige Ausländer. Die Grünen-Bundestagsfraktion ringt dagegen schon seit Langem um eine gemeinsame Haltung in der Asylpolitik. Zum Artikel (SZ Plus)

Israel bereitet Marineeinsatz an Küste Libanons vor. Die Zivilbevölkerung wird davor gewarnt, sich an Stränden aufzuhalten oder mit Booten aufs Meer zu fahren, da die israelische Marine dort Kampfeinsätze plane. Israels Premier Netanjahu gibt sich am Jahrestag des Hamas-Massakers siegessicher. Zum Liveblog über den Krieg in Nahost

Florida droht Verwüstung durch Hurrikan "Milton". Am Mittwoch soll der gewaltige Wirbelsturm in dem US-Bundesstaat auf Land treffen. Dort richtete erst vor Kurzem der Hurrikan "Helene" schweren Schaden an. Millionen sind aufgerufen, die Gegend zu verlassen. Zum Artikel

EXKLUSIV Österreichischer Notenbankchef Holzmann: "Die Inflation ist nicht besiegt"Der Chef der österreichischen Nationalbank warnt trotz sinkender Inflation vor voreiligen weiteren Leitzinssenkungen der Europäischen Zentralbank (EZB): "Die Inflation ist auf dem richtigen Weg. Aber sie ist nicht besiegt", sagt Holzmann im SZ-Interview. Er gilt als eigenwilliger Kopf im EZB-Rat. Sein Vorschlag, die Mindestreservepflicht für Banken radikal zu erhöhen, sorgt für Unruhe in dem Gremium. Zum Interview (SZ Plus)

