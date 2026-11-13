Schwere Störung legt weltweit Microsoft-Dienste lahm. Viele Dienste des Software-Herstellers sind über Stunden unerreichbar – auch sensible Regierungsbereiche sind betroffen. Die Bemühungen zur Wiederherstellung verlaufen schleppend. Die wichtigsten Fragen und Antworten. Zum Artikel

Bundestag beschließt weitreichende Geheimdienstreform. Künftig dürfen die Dienste nicht nur Informationen sammeln, sondern bei Cyberattacken auch zurückschlagen. Auch die Kontrolle soll verbessert werden. Zum Artikel

Europa nimmt an nächster Verhandlungsrunde über Frieden in der Ukraine teil. Nach Zustimmung aus Moskau soll Europa bei den Gesprächen über ein Ende des Kriegs in der Ukraine vollwertig mit am Tisch sitzen. Allerdings herrscht Uneinigkeit darüber, wer es vertreten soll.

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Deutschland will ab 2027 abgelehnte Asylbewerber nach Ruanda schicken. Geflüchtete, die in Deutschland kein Asyl bekommen, sollen künftig in ein fremdes Land geflogen werden: Mit vier weiteren EU-Ländern plant die Bundesregierung ein erstes Abschiebezentrum in Afrika. Zum Artikel

Anklage gegen zwei Frauen nach Bluttat von Stade. Ende Juni erschießt ein Mann in einer Jugendeinrichtung sechs Menschen. Die zwei Frauen sollen von der Tat gewusst und den Schützen bewusst unterstützt haben.

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Bund plant Milliardeneinstieg bei Atomkonzern Urenco. Es ist ein heikler Plan. Der deutsche Staat könnte sich für rund vier Milliarden Euro an dem Konzern beteiligen, der helfen soll, die atomare Abschreckung Großbritanniens zu modernisieren. Zum Artikel

Fehlende Wetterdaten machen Europa verwundbar. In weiten Teilen der Welt gibt es kaum Wetterstationen, die Trump-Regierung droht mit zusätzlichen Kürzungen. Auf der Klimakonferenz schlagen Meteorologen Alarm. Zum Artikel

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