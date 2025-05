EXKLUSIV: Lebensmittel in Deutschland sind vergleichsweise teuer. Ein Preisvergleich zeigt: In vielen Ländern Westeuropas sind Lebensmittel günstiger zu haben als in Deutschland. Grund sei unter anderem zu wenig Wettbewerb, meinen Experten. Zum Artikel (SZ Plus)

US-Richterin bremst Trumps Harvard-Pläne aus. Eine Richterin gibt der Universität recht und stoppt vorerst das Vorhaben der US-Regierung, ausländische Studierende auszuschließen. Ein solcher Ausschluss hätte „sofortigen und irreparablen Schaden“ zur Folge. Zum Liveblog

Russischer Drohnenangriff auf Kiew löst Brände aus. Die internationalen Rufe nach einer Waffenruhe in der Ukraine sind im Kreml bislang ungehört verhallt. Stattdessen werden die Bewohner der ukrainischen Hauptstadt erneut angegriffen. Es gibt mehrere Verletzte. Zum Liveblog

Guterres: „Grausamste Phase“ des Gaza-Krieges ist jetzt. Es kommt zwar wieder Hilfe in den Gazastreifen, doch sie reicht laut Helfern längst nicht aus, so der UN-Generalsekretär. Die gesamte Bevölkerung des Küstenstreifens sei von einer Hungersnot bedroht. Zum Liveblog

Merz fordert von Xi fairen Wettbewerb. Der Kanzler telefoniert zum ersten Mal mit dem chinesischen Staatspräsidenten. Es geht um die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und China sowie den Krieg in der Ukraine. Zum Artikel (SZ Plus)

Landes-Verfassungsschutz setzt AfD-Einstufung in Brandenburg vorerst aus. Brandenburgs Verfassungsschutz bezeichnet die AfD vorerst nicht mehr als gesichert rechtsextremistisch. Der Nachrichtendienst gibt nach einer Klage der Partei eine sogenannte Stillhalteerklärung ab. Zum Artikel

Starfotograf Sebastião Salgado ist tot. Im großen Format, mit weltumarmender Geste schuf der Brasilianer monumentale Bilder von der Ausbeutung der Erde. Jetzt ist der engagierte Fotograf und Friedenspreisträger im Alter von 81 Jahren gestorben. Zum Nachruf (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen

Prozess in Paris: Haftstrafen nach Überfall auf Kim Kardashian

Alles Wichtige zum DFB-Pokalfinale und weitere Fußball-Nachrichten

Sebastian Hoeneß: „Wir werden Bielefeld so ernst nehmen, als wäre es Leverkusen.“ Vor dem Endspiel an diesem Samstagabend gegen die Arminia spricht der VfB-Trainer über die Erfahrungen in einer komplizierten Stuttgarter Saison. Zum Interview (SZ Plus)

Bielefeld-Kapitän Mael Corboz: Prinz in einer Cinderella-Story. Der Führungsspieler hat es auf kuriosen Wegen ins DFB-Pokalfinale geschafft. Von der WM in seinem Heimatland träumt der Amerikaner nicht – oder nur ein wenig. Zum Artikel (SZ Plus)

Serie A: SSC Neapel ist zum vierten Mal italienischer Meister

Möglicher Transfer: Wirtz will diesen Sommer zum FC Liverpool