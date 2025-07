Was heute wichtig war

Merz weist scharfe Vorwürfe der AfD zurück. In der Generaldebatte geht die Opposition die Regierung hart an, besonders scharf ist die AfD. Von Mäßigung ist bei der Partei wenig zu spüren. Der Kanzler wehrt sich gegen die Kritik – und meint, eine bessere Stimmung im Land zu erkennen. Zum Artikel (SZ Plus)