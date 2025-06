Antrittsbesuch in den USA: Merz trifft Trump. Der Bundeskanzler hat sich von Staatschefs, die der US-Präsident im Oval Office jüngst vorgeführt hatte, briefen lassen. Das könnte helfen, wenn Merz an diesem Donnerstag ins Weiße Haus kommt. Geplant ist ein Mittagessen und danach eine Begegnung mit Medienvertretern. Zum Artikel

Trump kündigt weitreichende Einreisebeschränkungen an. Der US-Präsident teilt mit, dass es von Montag an eine Einreisesperre für Staatsangehörige aus zwölf Ländern geben wird. Diese betreffe Reisende aus Afghanistan, Myanmar, Tschad, Kongo, Äquatorialguinea, Eritrea, Haiti, Iran, Libyen, Somalia, Sudan und Jemen. Zum Artikel

EU-Verkehrsminister stimmen über Reform der Fluggastrechte ab. Passagiere haben bislang in der Regel ab einer Verspätung von drei Stunden ein Recht auf eine Entschädigung. Künftig sollen Airlines erst ab fünf Stunden Verzögerung zahlen müssen. Deutschland und andere Staaten wollen diese Änderung stoppen. Zum Artikel (SZ Plus)

Trump nach Telefonat mit Putin: Kein sofortiger Frieden in der Ukraine. Der US-Präsident spricht erneut mit dem Kremlchef und erklärt anschließend: „Es war ein gutes Gespräch, aber kein Gespräch, das zu einem sofortigen Frieden führen wird.“ Putin hatte zuvor am Willen Kiews zu echten Friedensgesprächen gezweifelt. Zum Liveblog

Humanitäre Katastrophe in Gaza: UNRWA-Chef ermahnt Bundesregierung. Der Direktor des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge, Sam Rose, wirbt in Berlin für mehr und effektivere Hilfen für die Menschen in Gaza. Eines Tages werde sich die Welt fragen: „Was hätten wir machen können, und warum haben wir es nicht getan?“ Zum Interview (SZ Plus)

Liveblog zum Krieg in Nahost: USA blockieren Gaza-Resolution im UN-Sicherheitsrat

Weimer sieht Freiheit der Kultur bedroht. Der Kulturstaatsminister sieht die Freiheit der Kultur durch „Reinheitsgebote“ vom rechten wie vom linken Rand des politischen Spektrums akut bedroht. „Die liberale Antwort auf diese Entwicklung lautet, keinen politischen Einfluss zu nehmen, sondern, ganz im Gegenteil, die Freiheit der Kunst zu verteidigen“, schreibt Weimer in der SZ. Zum Gastbeitrag (SZ Plus)

Nations League: DFB-Elf verliert gegen Portugal 1:2. Die deutsche Mannschaft geht zwar durch einen Treffer von Wirtz in Führung, doch dann drehen die Portugiesen die Partie. Conceição und Ronaldo erzielen die Tore. Portugal steht nun im Finale, Gegner ist entweder Frankreich oder Spanien. Deutschland spielt um Platz drei. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen

Große Evakuierung: Weltkriegsbomben in Köln sind entschärft