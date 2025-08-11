Unmut in der Union über Merz. In der Union regt sich Widerstand gegen Merz' Entscheidung über einen Stopp von Waffenlieferungen an Israel. Die Kritik bezieht sich zum einen auf den Beschluss selbst. Zum anderen stößt vielen in der Union die Art und Weise auf, in der Merz seine Entscheidung getroffen hat: offenbarbar im Alleingang. Zum Artikel (SZ Plus)

Wie wichtig sind deutsche Waffen für Israel? Zuletzt waren die Rüstungsexportgenehmigungen nach Israel überschaubar. Vom 7. Oktober 2023 bis Mitte Mai 2025 gab es Ausfuhrgenehmigungen im Wert von 485,1 Millionen Euro. Israel liefert im Gegenzug Deutschland Teile für einen Raketenabwehrschirm. Die Frage ist, ob Merz’ Schritt Konsequenzen für das Projekt haben kann. Zum Artikel (SZ Plus)

Soldaten ruhen sich in einem Versteck abseits der Frontlinie von ihrem monatelangen Einsatz an der Front aus. Friedrich Merz will sich mit Trump und Selenskij am Mittwoch absprechen. (Foto: IRYNA RYBAKOVA/AFP)

Merz spricht Mittwoch mit Trump und Selenskij. Bevor sich der US-Präsident Ende der Woche mit Kremlchef Putin trifft, will sich der Bundeskanzler mit Selenskij beraten. An dem Gespräch sollen auch verschiedenen Staats- und Regierungschefs, EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und Nato-Generalsekretär Rutte teilnehmen. Merz setzt darauf, dass die Ukrainer in mögliche Friedensverhandlungen eingebunden werden. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

Trump will Nationalgarde in US-Hauptstadt einsetzen. Als Begründung führt Trump die angeblich ausufernde Kriminalität an. Zunächst sollen 800 Nationalgardisten eingesetzt werden. Die Bürgermeisterin von Washington, D.C., die Demokratin Bowser, weißt die Darstellung des Präsidenten zurück. Zum Liveblog zur aktuellen US-Politik

Hitzewelle in Südeuropa – riesiger Waldbrand in Frankreich gelöscht. In Spanien, Portugal und Italien warnen die Behörden vor Temperaturen von bis zu 43 Grad. Bei einem Flächenbrand in Südfrankreich stirbt eine Frau. Mit Waldbränden haben Einsatzkräfte derzeit auch in Griechenland zu kämpfen. Zum Artikel

USA liefern wieder KI-Chips nach China, aber nicht die schnellsten. Die US-Chipfirmen Nvidia und AMD sollen künftig 15 Prozent ihrer China-Gewinne an Washington überweisen, um weiter Chips in die Volksrepublik verkaufen zu dürfen. Geliefert werden dürfen allerdings nur bestimmte, technisch gedrosselte KI-Chips. Zum Artikel (SZ Plus)

