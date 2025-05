Merz irritiert mit Ukraine-Aussage. Seine Äußerungen zu einer neuen Linie im Ukraine-Krieg muss der Bundeskanzler einen Tag später kassieren. Die Ukraine dürfe bereits Stellungen in Russland mit westlichen Waffen angreifen, sagt er. In der SPD heißt es, Merz habe nichts Neues verkündet. In der Taurus-Frage gibt es keine neue Position. Die Ukraine kann wohl erstmal nicht auf den Marschflugkörper hoffen. Zum Artikel

Mutmaßlicher Attentäter von Solingen gesteht. Zum Prozessauftakt räumt der Syrer Issa al H. die Tat ein. Er habe schwere Schuld auf sich geladen, sagt er. Bei dem mutmaßlich islamistischen Terroranschlag in Solingen hatte er drei Menschen getötet und acht weitere verletzt. Zum Artikel

Grüne Jugend: Kritik an Co-Vorsitzender Nietzard nimmt zu. Nach ihrer aggressiven Polizeikritik auf Instagram rücken Politiker der Grünen von der 26-Jährigen ab. Parteichef Banaszak nennt ihren Beitrag „inakzeptabel“. Der baden-württembergische Spitzenkandidat Özdemir legt ihr einen Parteiaustritt nahe. Auch in der Jugendorganisation mehrt sich die Kritik. Zum Artikel (SZ Plus)

Wadephul: Keine Zwangssolidarität mit Israel Deutschland dürfe sich nicht von der israelischen Regierung mit Antisemitismusvorwürfen unter Druck setzen lassen. Es gebe rote Linien, sagt der Außenminister mit Blick auf Waffenlieferungen. Deutschland sei solidarisch mit Israel, stehe aber auch zu den Menschen in Gaza. Die Kriegsführung der israelischen Armee sei nicht mehr verhältnismäßig. Zum Liveblog zum Krieg in Nahost

Klingbeil will Investitionen in Infrastruktur um fast 50 Prozent steigern. Noch in diesem Jahr soll die Sanierung von Brücken, Schienen und Krankenhäusern starten, sagt der Finanzminister. Er wolle, dass es spürbare Veränderungen gebe. Die Grünen argwöhnen, dass er mit einem Teil der angekündigten 110 Milliarden Euro Haushaltslöcher stopfen will. So soll mit dem Geld auch die Senkung der Energiepreise bezahlt werden. Zum Artikel

EXKLUSIV Verdacht der Terrorfinanzierung: Razzia bei prorussischem Verein in Brandenburg. Die „Friedensbrücke – Kriegsopferhilfe“ soll in Berlin und Brandenburg prorussische Separatisten im Donbass finanziell unterstützt haben. Gegen zwei Mitglieder wurde Haftbefehl erlassen, die Festnahmen konnten aber nach Informationen von SZ, NDR und WDR nicht vollstreckt werden, weil sich die Personen in Russland aufhalten. Der Generalbundesanwalt ermittelt. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen