Merz sagt Ukraine gemeinsame Produktion von weitreichenden Raketen zu. „Wir wollen weitreichende Waffen ermöglichen. Wir wollen auch gemeinsame Produktion ermöglichen“, sagt der Kanzler nach einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskij in Berlin. Die Verteidigungsminister beider Länder sollten eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnen. Über die von der Ukraine gewünschte Lieferung des Marschflugkörpers Taurus spricht Merz nicht. Zum Liveblog

Kabinett beschließt verschärfte Migrationsgesetze. Die neue Bundesregierung besiegelt erste Änderungen am Asyl- und Einwanderungsrecht. Die Ministerinnen und Minister beschließen eine Aussetzung des Familiennachzugs für bestimmte Geflüchtete und eine Abschaffung der Einbürgerung nach drei Jahren für besonders gut integrierte Einwanderer. Kritik an den Vorhaben kommt vom Paritätischen Gesamtverband sowie von Grünen und Linken. Zum Artikel

Oberlandesgericht Hamm weist Klimaklage gegen RWE zurück. Ein peruanischer Bauer wollte den Energiekonzern für Klimasünden zur Rechenschaft ziehen. Seine Klage wird nun abgewiesen. Doch für RWE ist das ein Sieg mit Haken, denn das Gericht hält den Anspruch aus Peru nicht per se für unbegründet. Der Bauer sieht die Entscheidung deshalb als Erfolg. Schließlich könnten sich nun auch andere gegen Klimaschäden in ihrer Heimat wehren. Zum Artikel (SZ Plus)

UN-Wetterbehörde erwartet neuen Temperaturrekord. Derzeit gilt 2024 als das Jahr mit der höchsten je gemessenen Durchschnittstemperatur. In ihrer Prognose für den Zeitraum 2025 bis 2029 erwartet die Weltwetterorganisation, dass dieser Rekord mit 80-prozentiger Wahrscheinlichkeit zumindest einmal gebrochen werde. Die Erderwärmung werde im Fünfjahresdurchschnitt bis 2029 wahrscheinlich über der Marke von 1,5 Grad liegen. Zum Artikel

EXKLUSIV: Kritik an von der Leyens Deregulierung. Die EU-Kommissionspräsidentin hat eine Anti-Bürokratie-Offensive gestartet, um Unternehmen von Regulierungslast zu befreien und die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Eine Studie kritisiert, dass die Deregulierung demokratische Prinzipien gefährde und Umwelt- sowie Arbeitnehmerschutz zugunsten von Unternehmensinteressen untergrabe. Zum Artikel

20 Jahre Haft für Arzt in Frankreich wegen hundertfachen Missbrauchs. In dem wohl größten Prozess um Kindesmissbrauch in Frankreich hatte der pensionierte Klinikarzt Joël Le Scouarnec (74) gestanden, zwischen 1989 und 2014 insgesamt 158 Patienten und 141 Patientinnen missbraucht zu haben – die meisten waren minderjährig. Zu den Taten kam es im Operationssaal, während der Narkose und auch auf den Patientenzimmern. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen