Trotz Warnungen aus Moskau: Kanzler Merz reist in die Ukraine. Bei einem Überraschungsbesuch in Kiew fordert der Bundeskanzler Russlands Präsident zum Kurswechsel auf. In Berlin setzt sich derweil der Koalitionsstreit über die Reformvorhaben unvermindert fort. Zum Artikel

Russisches Haus: Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Sanktionsverstößen. Obwohl die Bundesregierung vor einem Monat die Schließung des Kulturzentrums beschlossen hat, sind Buchhandlung, Kantine und Visaagentur weiterhin geöffnet. Das Gebäude bleibt in russischem Staatsbesitz, da ein Vertrag aus dem Jahr 2013 eine Laufzeit von 99 Jahren vorsieht. Zum Artikel

Was heute wichtig war

Präsident Steinmeier warnt vor Extremismus: „Wir sind stärker als die Niedertracht“. Der scheidende Bundespräsident hält in Bremen zum Tag der Deutschen Einheit seine vielleicht letzte große Rede. Darin diagnostiziert er den Zustand des Landes und der Welt. Es sind mehr als 50 Minuten voll ungewohnter Klarheit. Zum Artikel

Studie der Konrad-Adenauer-Stiftung: „Die AfD verhält sich verfassungsfeindlich“

Proeuropäischer Kurs Kulbergs siegt bei Parlamentswahl in Lettland. Bei der Parlamentswahl gewinnt Ministerpräsident Kulbergs mit mehr als 35 Prozent deutlich. Lettland bleibt damit auf proeuropäischem und proukrainischem Kurs. Gesellschaftspolitisch drohen Rückschritte – zum Beispiel bei Frauenrechten. Zum Artikel

Nach Gewalt bei Schülerprotesten – Frankreich diskutiert Konsequenzen. Ein Lehrer soll vor einer Schule mit Benzin übergossen worden sein; zudem wurden laut Behörden viele Menschen verletzt: Gewalt überschattet die Proteste für bessere Bedingungen an Frankreichs Schulen – und löst Forderungen nach Konsequenzen aus. Zum Artikel

EXKLUSIV Untersuchung: Viele Großunternehmen umgehen Mitbestimmung. Eigentlich müssen Großunternehmen ihren Aufsichtsrat zur Hälfte mit Arbeitnehmervertretern besetzen. Inzwischen hält sich nur noch gut die Hälfte an die Vorgabe. Mindestens 3,18 Millionen Beschäftigten in rund 500 deutschen Großunternehmen wird damit die Mitbestimmung verweigert. Zum Artikel

Spritpreise in Polen nach Einführung einer Preisbremse deutlich günstiger. In Polen gilt jetzt eine Spritpreisbremse. Möglich wurde sie durch eine Übergewinnsteuer für Mineralölkonzerne. Für die Autofahrer werden Benzin und Diesel deutlich günstiger. Zum Artikel

Was heute sonst noch wichtig war