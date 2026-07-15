Bundeskanzler Merz zieht Reformbilanz. Der Bundeskanzler sieht die schwarz-rote Koalition nach turbulenten Monaten stabilisiert und betont, die Regierung habe ihren Rhythmus gefunden. Zudem zeigt er sich optimistisch für die Landtagswahlen im September, er will verhindern, dass die AfD in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern eine Mehrheit erhält. Zum Artikel

EXKLUSIV Das fast geheime Archiv der Schufa. Die Schufa speichert alte Daten von Millionen Menschen in einem geheimen Archiv, ohne die Betroffenen darüber zu informieren. Diese historischen Daten werden für Tests genutzt und an Firmenkunden wie Banken oder Telekommunikationsanbieter weitergegeben, obwohl sie nicht auf der offiziellen Datenkopie erscheinen. Datenschützer kritisieren diese Praxis als rechtswidrig. Zum Artikel

So schützen sich die Golf-Anrainer gegen Iran. Iran greift Kuwait und Bahrain fast jede Nacht mit Raketen und Drohnen an, obwohl sich die Länder aus dem Konflikt zwischen USA und Iran herausgehalten haben. Beide beherbergen allerdings US-Basen. Nun verstärken die Golfstaaten ihre Luftabwehr und planen neue Häfen und Pipelines, um weniger erpressbar zu sein. Zum Artikel

Meloni verliert Abstimmung zu neuem Wahlrecht. Ihre Regierungspartei wollte es ermöglichen, einzelne Kandidaten auf der Liste ihrer Partei nach vorn zu wählen. 188 Abgeordnete stimmten gegen den Entwurf der Regierungspartei, 187 dafür. Die Opposition fordert Melonis Rücktritt und Neuwahlen. Zum Artikel

MEINUNG Italiens Opposition freut sich zu früh über Melonis Niederlage

21 000 Kinder in Deutschland haben keinen Impfschutz. Die Impfrate gegen Diphtherie, Tetanus und Keuchhusten liegt bei 94 Prozent, gegen Masern bei 92 Prozent – beide niedriger als vor Corona. Als Probleme identifiziert die WHO Falschinformationen über Impfrisiken, eingeschränkte Programme in Konfliktgebieten und gekürzte Entwicklungshilfe. Zum Artikel

US-Senatoren stellen Gesetz für neue Russland-Sanktionen vor. Die von Republikanern und Demokraten gestützte Initiative sieht Zölle in Höhe von bis zu 100 Prozent vor, die sich gegen die größten Abnehmer von russischem Öl und Gas richten sollen. Zum Artikel

Fußball-WM 2026

Wie Lionel Messi Richtung Finale spaziert Lionel Messi läuft wenig und prägt Argentiniens Spiel dennoch wie kein Zweiter. Trainer Lionel Scaloni hat die Mannschaft so auf den 39-Jährigen ausgerichtet, dass dieser seine Stärken in den entscheidenden Räumen ausspielen kann. Ein Erklärungsversuch mit Taktiktafel. Zum Artikel

Ein Zustand, den nicht viele Nationalteams je erreichen. Spanien lässt dem Topfavoriten Frankreich mit einer taktischen Meisterleistung im WM-Halbfinale keine Chance. Der Kopf dahinter: ein Trainer, der viele seiner Spieler schon seit dem Jugendalter kennt. Zum Artikel

Wie Julian Nagelsmann der Kompass abhandenkam. Nagelsmann verlor bei der WM das Vertrauen wichtiger Spieler. Unklare Rollen, umstrittene Einwechslungen und sein Führungsstil sorgten für wachsende Unruhe in der deutschen Mannschaft. Eine Aufarbeitung des deutschen Scheiterns bei der WM. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen