Kanzlerbesuch in München: Merz und Söder beharren auf Stromsteuersenkung. Die Vorsitzenden von CDU und CSU machen am Tag vor den Verhandlungen im Koalitionsausschuss klar: Die Entlastung der Privathaushalte müsse kommen. Die Gegenfinanzierung ist weiter ungeklärt. Zum Artikel

EXKLUSIV Neuer Streit um Forderungen der Wirecard-Aktionäre. Bei der Auseinandersetzung um milliardenschwere Ansprüche früherer Aktionäre des insolventen Finanzdienstleisters gibt es einen neuen Konflikt. Im Zentrum steht die Frage, ob Forderungen Tausender Anleger gegen die Bilanzprüfer von EY verjährt sind. Zum Artikel

Mecklenburg-Vorpommern: Ministerpräsidentin Schwesig wiedergewählt. Der Landtag in Schwerin bestätigt die Sozialdemokratin mit den Stimmen von SPD, Linken und Grünen im Amt. Die 52-Jährige erhält in geheimer Wahl 39 Stimmen – bei 29 Gegenstimmen. Zum Artikel

Bundesjustizministerin Hubig will Strafverfahren reformieren. Strafrechtliche Verfahren sollen effizienter werden, das heißt schneller und günstiger. Eine Expertenkommission stellt eine Liste von 90 konkreten Empfehlungen vor. Wer mit einem Urteil unzufrieden ist, könnte es künftig schwerer haben, in Berufung zu gehen. Zum Artikel

MEINUNG Heillos überlastete Strafgerichte sind eine Gefahr fürs Land.

Die Ukraine baut riesige Windparks, um resilienter gegen russische Angriffe zu sein. Auf der Klimakonferenz COP31 in Antalya gilt Kiew als Vorreiter der Energiewende, da erneuerbare Anlagen im Krieg widerstandsfähiger sind als zentrale Kraftwerke. Moskau hält dagegen an fossilen Brennstoffen fest. Zum Artikel

„Biermösl Blosn“-Mitgründer Michael Well gestorben. Die bayerische Kultband „Biermösl Blosn“ wurde mit Musik und Satire zu einer Institution im Freistaat. Nun ist einer der Mitgründer im Alter von 68 Jahren nach langer Krankheit gestorben. Vor ein paar Wochen stand Well noch zusammen mit dem Kabarettisten Polt auf der Bühne. Zum Artikel

Was heute sonst noch wichtig ist