Merz gibt erste Regierungserklärung ab. Gut eine Woche nach seiner Wahl spricht der neue Kanzler an diesem Mittwoch im Bundestag. In der etwa 45-minütigen Rede wird er sein Programm für den Start der Koalition von Union und SPD vorstellen. Anschließend ist eine zweistündige Aussprache geplant. Zum Liveblog

Trump besucht Saudi-Arabien – Aufhebung der Sanktionen gegen Syrien angekündigt. Der US-Präsident scheint sich in Riad hauptsächlich für Deals zu seinem Vorteil zu begeistern. Ein Waffen-Abkommen über 142 Milliarden Dollar gehört dazu, dessen genauer Inhalt unklar bleibt. Trump erklärt außerdem, dass er Syrien eine neue Chance geben möchte. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV: Neue Fallschirme der Bundeswehr womöglich untauglich. Die Qualitätsmanager der Bundeswehr verschicken einen Bericht, wonach ein 56 Millionen Euro teures Fallschirmsystem untauglich sei – und kassieren das Papier am nächsten Tag wieder ein. Das vertrauliche Papier liegt Süddeutscher Zeitung, NDR und WDR vor. Zum Artikel (SZ Plus)

Steinmeier dringt bei Netanjahu auf Kriegsende. Der Bundespräsident ist nach Israel gekommen, um 60 Jahre diplomatische Beziehungen zu würdigen. Aber der Krieg im Gazastreifen dominiert die Reise. Während Steinmeiers Besuch kündigt der israelische Regierungschef eine neue Offensive in Gaza an. Zum Artikel (SZ Plus)

Sanktionen gegen Russland: Europäer geben Putin etwas mehr Zeit. Kanzler Merz und seine Mitreisenden haben am Samstag in Kiew mit „massiven“ Sanktionen gedroht, falls Russland nicht von Dienstag an die Waffen ruhen lässt. Nun ist von Ende der Woche die Rede. Diplomaten in Brüssel sind skeptisch, dass es kurzfristig zu den angedrohten Sanktionen kommen kann. Zum Artikel

Erstes Halbfinale des Eurovision Songcontest: Party, als gäbe es kein Morgen. Enge Kostüme, schrille Songs und an jeder Ecke knallt etwas: Der ESC in Basel bleibt sich am Dienstagabend treu. Am Donnerstag folgt das zweite Halbfinale, dann auch mit dem für Deutschland antretenden Duo Abor & Tynna. Als Vertreter eines der größten Länder sind sie für das Finale am Samstag gesetzt. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen

Daten für Januar bis April: Irreguläre Grenzübertritte in der EU gehen deutlich zurück