Merz fordert Einigkeit in Europa. Am Tag vor dem EU-Gipfel erklärt der Kanzler im Bundestag in seiner Regierungserklärung, wie er zu den wichtigsten Themen der Stunde steht. Es geht unter anderem um Trump, Iran und die Ukraine. Angesichts der aktuellen Krisen spricht er vom großen Machtpotenzial Europas. Gegenüber den USA bemüht sich Merz nach seiner Kritik in den vergangenen Tagen nun um eine gewisse Balance. Zum Artikel

Israel tötet iranischen Geheimdienstchef. Ismail Chatib sei in der Nacht bei einem gezielten Angriff ums Leben gekommen, teilt der israelische Verteidigungsminister Israel Katz mit. Das Regime in Iran bestätigt den Tod des Geheimdienstchefs. Zum Liveblog

Prozess in Norwegen: Mehrjährige Haft für Marius Borg Høiby gefordert. Der Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit steht vor Gericht, weil ihm unter anderem vierfache Vergewaltigung vorgeworfen wird. Der Staatsanwalt fordert sieben Jahre und sieben Monate Haft. Høiby sei anscheinend überzeugt, „dass die gesellschaftlichen Normen und Regeln nicht für ihn gelten“. Das Urteil wird für Mitte Mai erwartet. Zum Artikel

Ein Toter bei Gondelabsturz in der Schweiz. Das Unglück passiert auf ungefähr 2000 Metern Höhe im größten Skigebiet der Zentralschweiz, Engelberg-Titlis südlich des Vierwaldstättersees. Die Kabine hatte sich offenbar bei starkem Wind vom Seil gelöst. In der für acht Personen zugelassenen Gondel habe sich nur eine Person befunden, sagt ein Polizeisprecher. Zum Artikel

Polizei ermittelt wieder im Fall Hanna Wörndl. Nach dem Freispruch des Angeklagten im Prozess um den Tod der Studentin gehen Staatsanwaltschaft und Polizei nach wie vor von einem Verbrechen aus – und ermitteln nun gegen unbekannt. Nach verschiedenen Gutachten sei „weiterhin davon auszugehen, dass es sich um ein Gewaltverbrechen und nicht um einen Unfall gehandelt hat“, sagt ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Traunstein. Zum Artikel

Neue Rechtsform soll die EU für Start-ups attraktiver machen. Die EU-Kommission präsentiert den Gesetzentwurf „EU Inc.“ – damit sollen Unternehmensgründungen innerhalb von 48 Stunden möglich sein und maximal 100 Euro kosten. Die neue Rechtsform soll Investitionen erleichtern durch flexiblere Anteilsgestaltung, digitale Übertragung und klarere Ausstiegsmöglichkeiten für Geldgeber. Einige Ökonomen sind skeptisch, ob das Konzept funktioniert. Zum Artikel

Trotz Trumps Deals: Arzneimittel sind in Deutschland günstiger. Der US-Präsident rühmt sich, die Preise für Arzneimittel so sehr gesenkt zu haben, dass diese in den Vereinigten Staaten nun so billig seien wie nirgends sonst. Doch die Zahlen zeichnen ein anderes Bild. 13 von 24 vergleichbaren Arzneimitteln sind in Deutschland günstiger. Verschreibungspflichtige Medikamente kosten in den USA im Durchschnitt knapp dreimal so viel wie in anderen OECD-Ländern. Zum Artikel

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