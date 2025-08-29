Zum Hauptinhalt springen

SZ am MorgenNachrichten des Tages – die Übersicht für Eilige

Lesezeit: 1 Min.

Bundeskanzler Friedrich Merz geht nicht mehr von einem baldigen Treffen zwischen Kremlchef Wladimir Putin und dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij aus.
Bundeskanzler Friedrich Merz geht nicht mehr von einem baldigen Treffen zwischen Kremlchef Wladimir Putin und dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij aus. (Foto: Manon Cruz/AFP)

Was wichtig ist und wird.

Was heute wichtig ist

Merz: Treffen von Selenskij und Putin kommt „offensichtlich“ nicht zustande. Ein solches Treffen hatte US-Präsident Trump nach dem Alaska-Gipfel mit dem Kremlherrscher ins Gespräch gebracht. Nach dem russischen Angriff auf Kiew werden weitere Tote geborgen. Die US-Regierung genehmigt einen weiteren Waffenverkauf an die Ukraine. Zum Liveblog

Chefin des Welternährungsprogramms: „Gaza ist am Zerreißpunkt“. Eine halbe Million Menschen in dem von Israel abgeriegelten und großflächig zerstörten Küstengebiet hungere, kritisiert Cindy McCain. Die Verzweiflung unter den Menschen sei „überwältigend“. Sie fordert eine massive Ausweitung der humanitären Hilfe. Zum Liveblog

Berater: Merz und Macron sollten Hyperschallwaffen entwickeln. Für den deutsch-französischen Ministerrat an diesem Freitag in Toulon an der Côte d’Azur haben Topökonomen aus beiden Ländern Empfehlungen für die zwei Regierungen erarbeitet. Die Experten raten unter anderem zu einem großen Aufschlag bei der Aufrüstung. Zum Liveblog

Schwarz-rote Klausur in Würzburg: Spahn und Miersch demonstrieren Harmonie. Die Fraktionschefs von Union und SPD wollen eine bessere gemeinsame Basis für die weitere Regierungsarbeit erreichen und Schwerpunkte für den Herbst abstecken. Die Koalition plant eine Art Agenda 2030 mit Sozialreformen bei Rente, Krankenkassen, Pflegekosten und Bürgergeld, um den Sozialstaat effizienter zu machen. Zum Artikel (SZ Plus)

Nick Woltemade vor Wechsel nach England. Der Nationalspieler wechselt laut Medienberichten für 85 Millionen Euro vom VfB Stuttgart zu Newcastle United in die Premier League. Damit dürften sich auch die Hoffnungen des FC Bayern zerschlagen, im kommenden Sommer einen neuen Anlauf bei dem Angreifer zu nehmen. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

  • Fußball: Champions-League-Auslosung bringt attraktive Gegner und schwere Aufgaben für alle vier Bundesligisten
© SZ/dta - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Alle Nachrichten im Überblick
:SZ am Morgen & Abend Newsletter

Alles, was Sie heute wissen müssen: Die wichtigsten Nachrichten des Tages, zusammengefasst und eingeordnet von der SZ-Redaktion. Hier kostenlos anmelden.

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite