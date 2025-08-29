Merz: Treffen von Selenskij und Putin kommt „offensichtlich“ nicht zustande. Ein solches Treffen hatte US-Präsident Trump nach dem Alaska-Gipfel mit dem Kremlherrscher ins Gespräch gebracht. Nach dem russischen Angriff auf Kiew werden weitere Tote geborgen. Die US-Regierung genehmigt einen weiteren Waffenverkauf an die Ukraine. Zum Liveblog

Chefin des Welternährungsprogramms: „Gaza ist am Zerreißpunkt“. Eine halbe Million Menschen in dem von Israel abgeriegelten und großflächig zerstörten Küstengebiet hungere, kritisiert Cindy McCain. Die Verzweiflung unter den Menschen sei „überwältigend“. Sie fordert eine massive Ausweitung der humanitären Hilfe. Zum Liveblog

Berater: Merz und Macron sollten Hyperschallwaffen entwickeln. Für den deutsch-französischen Ministerrat an diesem Freitag in Toulon an der Côte d’Azur haben Topökonomen aus beiden Ländern Empfehlungen für die zwei Regierungen erarbeitet. Die Experten raten unter anderem zu einem großen Aufschlag bei der Aufrüstung. Zum Liveblog

Schwarz-rote Klausur in Würzburg: Spahn und Miersch demonstrieren Harmonie. Die Fraktionschefs von Union und SPD wollen eine bessere gemeinsame Basis für die weitere Regierungsarbeit erreichen und Schwerpunkte für den Herbst abstecken. Die Koalition plant eine Art Agenda 2030 mit Sozialreformen bei Rente, Krankenkassen, Pflegekosten und Bürgergeld, um den Sozialstaat effizienter zu machen. Zum Artikel (SZ Plus)

Nick Woltemade vor Wechsel nach England. Der Nationalspieler wechselt laut Medienberichten für 85 Millionen Euro vom VfB Stuttgart zu Newcastle United in die Premier League. Damit dürften sich auch die Hoffnungen des FC Bayern zerschlagen, im kommenden Sommer einen neuen Anlauf bei dem Angreifer zu nehmen. Zum Artikel

