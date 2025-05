Kanzler Merz reist nach Paris und Warschau. Einen Tag nach seiner Wahl tritt der neue deutsche Regierungschef die erste Auslandsreise an. Am Vormittag geht es nach Frankreich, am Nachmittag nach Polen. Die erste Regierungserklärung folgt erst in der kommenden Woche. Zum Artikel (SZ Plus)

Kaschmir-Krise: Indien greift Ziele in Pakistan an. Bei den attackierten Orten handele es sich um terroristische Infrastruktur, so das Verteidigungsministerium in Delhi. Nach pakistanischen Angaben soll es mehrere zivile Todesopfer geben. Auch Indien meldet Tote. Pakistan kündigt Vergeltung an. Zum Artikel

Das Konklave startet im Vatikan. In einer uralten Zeremonie werden die Kardinäle in einer geheimen Wahl ein neues Oberhaupt bestimmen. In den Gesprächen und Treffen davor kristallisiert sich immer mehr heraus, welche Anforderungen an den Papst gestellt werden. Und wer es werden könnte. Zum Artikel (SZ Plus)

Nächtliche Angriffe auf Moskau und Kiew gemeldet. Die dritte Nacht in Folge habe man ukrainische Drohnen auf dem Weg zur russischen Hauptstadt abgefangen, teilt der Bürgermeister mit. In zwei Tagen begeht Russland dort das große Weltkriegsgedenken. Kiew meldet einen erneuten russischen Raketenangriff. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

Energiepolitik: Die EU will Putins Gas endgültig loswerden. Die Europäische Kommission legt einen Plan vor, um bis 2027 komplett ohne russische Energieimporte auszukommen. Ohne nationale Ausstiegspläne der Mitgliedstaaten geht es nicht. Zu diesen will die Kommission die EU-Länder verpflichten. Zum Artikel

Champions League: Inter Mailand besiegt den FC Barcelona und steht im Finale. Nach dem 3:3 im Halbfinal-Hinspiel gewinnen die Italiener das Rückspiel 4:3 nach Verlängerung. Gegner im Endspiel in München ist entweder Arsenal London oder Paris SG – das entscheidet sich an diesem Mittwochabend im zweiten Halbfinale. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen