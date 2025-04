EXKLUSIV Merz präsentiert am Montag seine Ministerinnen und Minister. Generalsekretär Linnemann kündigt an, dass auf dem kleinen Parteitag nicht nur über den Koalitionsvertrag abgestimmt wird, sondern auch die künftigen Ressortchefs der CDU vorgestellt werden. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Verleger Weimer soll neuer Kulturstaatsminister werden. Der ehemalige Focus-Chefredakteur und Verleger soll den Posten in der Regierung von Merz übernehmen - eine überraschende Personalie. Dass sich der Medienunternehmer für Kultur interessiert, war bislang nicht bekannt und als Favoriten galten zuletzt andere. Zum Artikel (SZ Plus)

Linnemann fordert eigenständigere Rolle der CDU als in der Ära Merkel. Der Generalsekretär der CDU will in der kommenden Legislaturperiode mehr eigene Akzente setzen: „Natürlich muss die Partei den Kanzler und die Regierung unterstützen“, sagt Linnemann. „Aber die Partei muss der Regierung auch mal einen Schubs geben.“ Im Interview spricht er sich außerdem für Spahn als Unionsfraktionschef aus. Zum Interview (SZ Plus)

Das Grab von Franziskus ist für die Öffentlichkeit zugänglich. Gläubige können die letzte Ruhestätte von Papst Franziskus nun in der Basilika Santa Maria Maggiore besuchen. Dem Gottesdienst für das verstorbene Oberhaupt von 1,4 Milliarden Katholiken folgen am Samstag mehr als 250 000 Menschen. Zum Liveblog zur Beisetzung des Papstes

Trauerfeier für Papst Franziskus: Die Lebenden und der Tote (SZ Plus)

Nach Gespräch mit Selenskij: Trump droht Putin mit Sanktionen und ändert Tonfall. Am Rande der Papst-Trauerfeier führen der US-Präsident und sein ukrainischer Amtskollege ein Gespräch unter vier Augen. Danach schreibt Trump in signifikant anderem Tonfall auf seiner Social-Media-Plattform über Putin: "Vielleicht will er den Krieg gar nicht beenden, sondern führt mich an der Nase herum – und muss anders behandelt werden.“ Zum Artikel (SZ Plus)

Neun Tote nach Fahrt in Menschenmenge in Vancouver. Im kanadischen Vancouver fährt ein polizeibekannter Mann in ein Straßenfest. Neun Menschen sterben, viele weitere werden verletzt. Der 30-jährige Fahrer befindet sich in Gewahrsam. Die Polizei geht nicht von einer Terrortat aus. Zum Artikel

25 Tote nach Explosion in iranischer Hafenstadt. Nach der gewaltigen Detonation in einem der wichtigsten Häfen Irans steigt die Zahl der Todesopfer weiter. Über die Ursache des Unglücks wird nach wie vor spekuliert. Zum Artikel

Bayern-Frauen holen erneut die Meisterschaft. Das Team von Trainer Straus holt mit einem 3:1 gegen den SC Freiburg den dritten nationalen Titel in Serie. Insgesamt feiern die FCB-Frauen unter den Augen von Präsident Hainer und Sportvorstand Eberl die siebte Meisterschaft. Zum Artikel

Pokalfinale in Spanien: Rüdiger rastet aus, Flick triumphiert gegen Real (SZ Plus)

