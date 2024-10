Merz spricht über Kanzlerkandidatur. Der Kandidat der Union erklärt im Interview, warum er sich für besser geeignet hält als den amtierenden Kanzler. Im Bereich Wirtschaft kritisiert er eine steigende Last durch Abgaben und den Verlust von Arbeitsplätzen in der Industrie. Über die Grünen äußert er sich kritisch, schließt eine Zusammenarbeit aber nicht kategorisch aus. Zum Interview (SZ Plus)

Israel setzt Angriffe in Libanon fort. Getroffen wurde offenbar unter anderem ein palästinensisches Flüchtlingslager im Nordwesten des Landes. Es soll Tote und Verletzte geben. Medienberichten zufolge wurde bei dem Angriff auch ein Anführer der Al-Kassam-Brigade getötet, dem militärischen Teil der Hamas. Die USA wollen 157 Millionen Dollar an humanitärer Hilfe für Libanon bereitstellen. Liveblog zum Krieg in Nahost

Behörden brechen Kirchenasyl. Zum ersten Mal seit vierzig Jahren hat man in Hamburg einen Geflüchteten aus einer Kirchengemeinde holen lassen. Der Diakon ist aufgebracht, nach Angaben der Kirche ist der Mann schwer krank. Die Innenbehörde in Hamburg dagegen argumentiert, sein Antrag auf ein Asylverfahren in Deutschland sei abgelehnt worden. Kirchenvertreter sagen, dass sich seit dem Anschlag von Solingen die Stimmung drehe. Zum Artikel (SZ Plus)

Letztes Wiesn-Wochenende hat begonnen. In diesem Jahr macht sich ein Trend zum "Aufmascherln" breit: Die Gäste machen sich fein für die Wiesn. Einen richtigen Wiesnhit gibt es heuer nicht. Und: Prominente vermarkten sich zunehmend selbst. Fünf Beobachtungen zum Oktoberfest. Zum Artikel (SZ Plus)

Liveblog zum Oktoberfest: Zwei Besucher fälschen Mitarbeiterausweise der Stadt München

Weitere wichtige Themen

Starker Anstieg: Zahl antisemitischer Straftaten in Bayern auf Rekordhoch

Jahrestag des 7. Oktober

97 Menschen seit einem Jahr Geiseln der Hamas. Vor einem Jahr entführten die Terroristen mehr als 240 Menschen aus Israel. Einige kamen frei und konnten über die Gräuel berichten. Andere starben in den Tunneln der Hamas. Eine Chronik zum Jahrestag des 7. Oktober zeichnet die Ereignisse nach. Zum Artikel

Israelischer Schriftsteller Keret über die Lage in seiner Heimat: Brennende Häuser, Geiseln, die auf ihre Freiheit warten, und eine groteske Regierung (SZ Plus)

"Die Solidarität wurde schnell brüchig". Wie hat der 7 . Oktober das Leben der Juden in Deutschland verändert? Zentralratspräsident Josef Schuster über wachsenden Antisemitismus, die Ideologie der AfD und die politische Haftung für den Staat Israel. Zum Interview (SZ Plus)