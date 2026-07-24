Merz’ großer Kabinettsumbau – und seine erste Panne. Der Bundeskanzler nutzt den Rücktritt von Fraktionschef Spahn für eine Kabinettsumbildung. Ob daraus der ersehnte Neustart wird, ist völlig ungewiss. Der erste Rückschlag kam in der Nacht. Offenbar sagte ihm sein Wunschkandidat für das Verkehrsressort ab, Zum Artikel

Jürgen Klopp wird neuer Bundestrainer. Erst demütig, dann wütend, dann witzig: Der neue Bundestrainer Klopp tritt seinen Job mit einem in Teilen überraschenden Auftritt an. Mertesacker wird DFB-Geschäftsführer. Zum Artikel

Gewinneinbruch: Volkswagen legt Bilanzzahlen vor. Europas größter Autohersteller steckt in einer existenziellen Krise: Er verkauft immer weniger Fahrzeuge, der Gewinn bricht weiter ein. Sogar VW-Chef Blume spricht von einem „nie da gewesenen Risikoszenario“. Und Beobachter werden noch deutlicher. Zum Artikel

EU-Kommission bewertet neue US-Zölle positiv. Die neuen US-Zölle seien keine Verschlechterung der Situation für Deutschland und andere Mitgliedsländer. Das Vorgehen stehe im Einklang mit den vereinbarten Zollverpflichtungen der USA. Zum Liveblog zur US-Politik

Bundeswehr zieht Kriegsschiffe aus Dschibuti ab. Wochenlang wartete die Marine am Golf von Aden auf einen möglichen Einsatz in der Straße von Hormus. Weil kein Ende des Kriegs in Sicht ist, verlegt die Bundeswehr sie nun in das östliche Mittelmeer. Zum Artikel

Abkehr vom Afghanistan-Aufnahmeprogramm war „willkürlich“. Das Bundesverfassungsgericht rügt die Regierung wegen der pauschalen Rücknahme von Aufnahmezusagen. Individuelle Schicksale müssen geprüft werden. Zum Artikel

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