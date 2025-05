Krieg in der Ukraine

Merz in Kiew – europäisches Quartett will Druck auf Moskau erhöhen. Der Kanzler ist zusammen mit Frankreichs Präsident Macron, Polens Ministerpräsident Tusk und Großbritanniens Regierungschef Starmer in die Ukraine gereist. Gemeinsam fordern sie Russland auf, sich auf einen 30-tägigen Waffenstillstand einzulassen. Der Kreml verlangt mehr Einzelheiten. Zum Artikel (SZ Plus)