Kanzlerwahl: Merz' schwarzer Vormittag. Der Bundestag kommt in feierlicher Stimmung zur Wahl des zehnten Kanzlers zusammen. Doch dann versteinern die Mienen, als klar wird: Es reicht nicht für Friedrich Merz. Die Bilder aus Berlin. Zum Artikel

SPD weist eine Mitschuld an dem Wahl-Drama um Merz von sich. Es ist unklar, wie viele Abweichler es im ersten gescheiterten Wahlgang bei den Sozialdemokraten waren und wie viele bei der Union. Politiker beider Parteien zeigten sogleich mit dem Finger auf die Abgeordneten der jeweils anderen. Zum Artikel (SZ Plus)

Was heute wichtig war

Israel zerstört Flughafen von Sanaa in Jemen. Als Reaktion auf die Angriffe der Huthi fliegt das israelische Militär eine Welle von Angriffen auf die jemenitische Hauptstadt. Auch in Libanon gibt es Attacken. Zum Liveblog

Krieg in Nahost: Netanjahu kämpft an mehreren Fronten

Gastbeitrag von Historiker Amir Teicher: Israel steht im Flammen. Aber dem israelischen Ministerpräsidenten ist das egal (SZ Plus)

MEINUNG Außer Erbarmungslosigkeit hat Netanjahu nichts zu bieten (SZ Plus)

Verdacht auf Geldwäsche: EU-Parlament hebt Immunität von AfD-Politiker Bystron auf. Dem Parlamentarier wird vorgeworfen, während seiner Zeit im Deutschen Bundestag Geld vom Betreiber eines prorussischen Internetportals angenommen zu haben. Er selbst weist die Vorwürfe zurück. Zum Artikel

Vorwurf Meineid: Kardinal Woelki muss nicht vor Gericht. Kurz vor dem Konklave in Rom bekommt der Kölner Erzbischof die Nachricht: Es wird keine Anklage gegen ihn erhoben. Bei dem Verfahren ging es um den Vorwurf der Falschaussage. Zum Artikel

Bei der New Yorker Met-Gala stehen die Männer im Mittelpunkt. Die „Party des Jahres“, die jährliche Benefizveranstaltung des Metropolitan Museums in New York, ist ein Schaulaufen von Designern, Stars und Influencern. Dieses Mal dreht es sich alles um „Black Tailoring“, inspiriert von schwarzem Dandytum. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen