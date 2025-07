Merz verschärft Ton gegenüber Netanjahu. Der Kanzler verlangt vom israelischen Premierminister mit ungewöhnlich deutlichen Worten humanitäre Hilfe und einen Waffenstillstand im Gazastreifen. Das deutsche Sicherheitskabinett tagt am Montag. Zum Artikel (SZ Plus)

Zollstreit: EU stellt sich auf schmerzhaften Deal mit Trump ein. Die Erwartungen waren hoch vor einem Treffen von EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und US-Präsident Donald Trump. Ein Deal im Handelskonflikt erscheint greifbar – hängt aber nun vor allem von Trumps Launen ab. Zum Artikel

Lukas Märtens holt WM-Gold über 400 Meter Freistil. Hauchdünn gewinnt Lukas Märtens bei der Schwimm-WM in Singapur die 400 Meter Freistil vor dem Australier Samuel Short – und krönt sich nach seinem Olympiasieg von Paris erstmals zum Weltmeister. Zum Artikel

EXKLUSIV Grünen-Chefin Brantner geht auf Distanz zur Linken. Die Grünen-Führung reist auf Sommertour durchs Land, sie will das Eliten-Image ihrer Partei abschütteln. Es gebe eine Grundskepsis den Grünen gegenüber, sagt Co-Chefin Brantner, und mahnt einen Kurswechsel in der Partei an. Sie will die Grünen in der Mitte der Gesellschaft halten, eine linke Mehrheit hält sie für unrealistisch - während ihr Co-Vorsitzender Felix Banaszak die Partei radikaler machen will. Zum Artikel (SZ Plus)

Russland sagt Flottenparade in St. Petersburg ab. Nachdem ukrainische Drohnen über der Region abgefangen wurden, feiert Russland den Tag der Kriegsmarine in kleinerem Rahmen. Polens Ministerpräsident Tusk warnt vor einem Konflikt mit Russland schon 2027. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

Duisburg sprengt den dritten „Weißen Riesen“. Die Hochhäuser in Duisburg stehen für Konflikte und den Abstieg eines Wohnviertels. Jetzt ist eines der Hochhäuser gesprengt worden - um Platz für mehr Lebensqualität zu machen. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen