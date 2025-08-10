Merz verteidigt Stopp von Waffenlieferungen an Israel. Nach heftiger Kritik aus der Union zum Stopp der Waffenlieferungen an Israel sagte Merz in den „Tagesthemen“ die Grundsätze der deutschen Israel-Politik blieben unverändert. Man habe lediglich entschieden, dass keine Waffen mehr in das Land exportiert werden dürfen, die im Gazastreifen eingesetzt werden können. Zum Artikel

Reiche stellt Förderung für private Solaranlagen infrage. Solarstrom vom eigenen Hausdach ins Netz einzuspeisen, wurde bisher nicht nur regulär vergütet, sondern auch vom Bund gefördert. Wirtschaftsministerin Reiche will das nun ändern, weil die Preise für Anlagen und Speicher deutlich gesunken seien. An der Einspeisevergütung für bestehende Solaranlagen will Reiche aber nichts ändern. Zum Artikel

Wirtz ist Fußballer des Jahres. Der Nationalspieler setzt sich bei der Kicker-Wahl deutlich vor Olise und Woltemade durch. Trainer des Jahres ist Schuster vom FC Freiburg. Die DFB-Kapitänin Gwinn und Nationaltorhüterin Berger landeten mit der identischen Zahl von Stimmen auf Platz 1. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

Alles zum Krieg in der Ukraine

Die Europäer wollen bei den Friedensverhandlungen mit am Tisch sitzen. (Foto: dpa)

Europäer unterbreiten USA eigenen Friedensplan. Vor dem geplanten Treffen von US-Präsident Trump und Kremlchef Putin zur Ukraine legen Frankreich, Italien, Deutschland, Polen, Großbritannien, Finnland und die EU-Kommission eine gemeinsame Erklärung vor. Internationale Grenzen dürften nicht mit Gewalt verändert werden, der derzeitige Frontverlauf solle der Ausgangspunkt für Verhandlungen sein, hieß es darin. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

Was über die Position des Kremls vor dem Gipfel bekannt ist. Putin hat in der Vergangenheit immer wieder gefordert, die Ukraine solle auf einen Nato-Beitritt verzichten, ihr Militär verkleinern, sich innenpolitisch so verändern, dass eine prorussische Einstellung garantiert ist. Zudem steht angeblich ein Deal im Raum, bei dem die Ukraine sich aus den Regionen Lugansk und Donezk zurückziehen muss. Der Rest der Frontlinien würde dann offenbar eingefroren. Zum Artikel (SZ Plus)