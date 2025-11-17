Merz: Koalition wird „selbstverständlich“ halten. Der Bundeskanzler widerspricht beim Wirtschaftsgipfel der Süddeutschen Zeitung Spekulationen über einen Bruch der schwarz-roten Koalition und erteilt einer Minderheitsregierung eine Absage. (SZ Plus) Zum Artikel

Israel erhält wieder deutsche Rüstungsexporte. Im Sommer hatte die Bundesregierung wegen der israelischen Strategie im Gaza-Krieg die Ausfuhr von Rüstungsgütern teilweise gestoppt. Nun wird die Beschränkung aufgehoben. (SZ Plus) Zum Artikel

Ukraine bestellt große Menge französischer Kampfjets. Wolodimir Selenskij und Emmanuel Macron unterzeichnen ein Abkommen über den Kauf von Flugzeugen, Luftabwehrsystemen und Drohnen. Wer für die Rüstungskäufe bezahlen wird, ist noch offen. (SZ Plus) Zum Artikel

Kehrtwende bei den Epstein-Akten: Trump sagt plötzlich, die Veröffentlichung sei ihm egal. Der US-Präsident rät dem Repräsentantenhaus, die Freigabe der Epstein-Akten zu verlangen. Allerdings erst, nachdem sich abgezeichnet hatte, dass eine Mehrheit für die Freigabe stimmen würde. (SZ Plus) Zum Artikel

Klingbeil mahnt in China „verlässlichen Zugang zu Rohstoffen“ an. Finanzminister Lars Klingbeil schafft auf chinesischer Bühne eine Balance aus Freundlichkeit und Bestimmtheit. Er pocht auf fairen Zugang zu den Märkten, während Chinas Vizepremier He Lifeng zusagt, deutsche Sorgen ernst zu nehmen. (SZ Plus) Zum Artikel

EU prognostiziert für 2026 Anstieg des BIP in Deutschland um 1,2 Prozent. EU-weit erwarten die Konjunkturexperten ein Plus von 1,4 Prozent. Damit wurde die Prognose im Vergleich zum Frühjahr leicht verbessert. Dennoch bleibt sie in der Vorhersage unter dem EU-Schnitt. Zum Artikel

Verdi fordert sieben Prozent mehr Geld für Lehrerinnen und Polizisten. Die Dienstleistungsgewerkschaft verlangt deutlich mehr Geld für gut 2,5 Millionen Beschäftigte der Bundesländer. Es ist mit harten Verhandlungen zu rechnen. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen