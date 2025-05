Merz kritisiert israelische Kriegsführung im Gazastreifen. Öffentliche Kritik an Israels militärischem Vorgehen in Gaza war in der Bundesrepublik bisher die Ausnahme. Es galt der klare Konsens: Israels Recht auf Selbstverteidigung ist unantastbar. Nun ändert sich der Ton. Auch Bundeskanzler Merz kritisiert die israelischen Angriffe im Gazastreifen deutlich. Zum Artikel (SZ Plus)

Hilfe für den Gazastreifen: Die USA und Israel wollten die humanitäre Hilfe neu organisieren. Dieser Plan ist gescheitert

EXKLUSIV In Deutschland leben so viele Geflüchtete wie nie zuvor. Nach neuen Zahlen sind knapp 3,5 Millionen Flüchtlinge bei den Behörden registriert. Mehr als ein Drittel von ihnen ist vor dem russischen Angriffskrieg aus der Ukraine hierher geflohen. Allerdings lässt sich aus dieser Rekordzahl keine akute Notlage lesen: Die meisten dieser Menschen leben seit Jahren, manche sogar schon seit Jahrzehnten im Land. Zum Artikel (SZ Plus)

MEINUNG Der Rechtsbruch an den europäischen Grenzen ist politisch gewollt (SZ Plus)

Dieselskandal: Frühere VW-Manager zu Haftstrafen verurteilt. Fast vier Jahre lang standen vier Ex-Führungskräfte von Volkswagen wegen ihrer Rolle im Skandal um manipulierte Dieselmotoren vor Gericht. Zwei von ihnen müssen ins Gefängnis, zwei weitere bekommen Bewährungsstrafen. Wann die Hauptverhandlung gegen den damaligen VW-Chef Winterkorn wieder starten kann, bleibt unklar. Zum Artikel (SZ Plus)

Selenskij kommt am Mittwoch nach Deutschland. Der ukrainische Regierungschef wird nach SZ-Informationen Kanzler Merz und Bundespräsident Steinmeier treffen. Es ist der erste Besuch Selenskijs in Berlin seit dem Regierungswechsel. Er hatte Merz zuvor in der ukrainischen Hauptstadt Kiew getroffen. Zum Liveblog

Ibiza-Affäre: Freispruch für Österreichs Ex-Kanzler Kurz. Das Oberlandesgericht Wien hebt die Verurteilung des ÖVP-Politikers zu acht Monaten auf Bewährung wegen Falschaussage vor dem Ibiza-Untersuchungsausschuss auf. Es laufen jedoch noch Ermittlungen in der Inseraten-Affäre: Kurz musste Ende 2021 wegen des Verdachts zurücktreten, er habe durch das Schalten teurer Inserate die Berichterstattung von Medien in seinem Sinne beeinflusst. Zum Artikel (SZ Plus)

Medienmanager Helmut Thoma ist gestorben „Tutti Frutti“, „Der heiße Stuhl“ und die Formel 1 als TV-Event: Helmut Thoma, Jurist aus Wien, wurde in den Neunzigern Fernsehchef von RTL und erfand das deutsche Privatfernsehen. Mit 86 Jahren ist der Österreicher an seinem Geburtstag gestorben. Zum Nachruf (SZ Plus)

Zollstreit mit den USA

„Wir hatten ein sehr nettes Gespräch“ US-Präsident Trump telefoniert im Zollstreit erstmals mit EU-Kommissionschefin von der Leyen – und gewährt mehr Zeit für Verhandlungen. Mit dem Telefonat haben die Gespräche im Zollstreit nun die höchste Ebene erreicht. Aus Sicht der Kommission könnte jetzt tatsächlich mehr Bewegung in die Sache kommen. Zum Artikel

MEINUNG Die USA wollen die Europäische Union nachhaltig schwächen

Friedrich Merz versucht sich im Handelsstreit an einem Drahtseilakt. Der Bundeskanzler will Standhaftigkeit beweisen, ohne Trump zu verärgern. Anfang Juni, so die vorläufige Planung, will der Neuling aus Berlin zum Antrittsbesuch nach Washington reisen, eine Visite, die Chancen und Risiken zugleich mit sich bringt. Zum Artikel

Was heute sonst noch wichtig war: