Merz schließt sich bei EU-Migrationspolitik dem Lager der Hardliner an. Auf seinem ersten Brüsseler Gipfel an diesem Donnerstag sucht der Bundeskanzler beim Thema Migration die Nähe zu Italiens Ministerpräsidentin Meloni. Diskutiert werden „innovative Ideen“, um Asylverfahren – oder zumindest Teile davon – aus Europa auszulagern. Zum Artikel (SZ Plus)

Bas will Rentenniveau bei 48 Prozent sichern. Die Sozialministerin legt einen Entwurf für ihr Rentenpaket vor. Dieser sieht vor, dass „die zusätzlichen Gesamtmittel des Bundes perspektivisch auf zunächst 14,9 Milliarden Euro im Jahr 2030 und bis zum Jahr 2040 auf insgesamt 20 Milliarden Euro ansteigen“. Zum Liveblog

Corona-Maskenbeschaffung: Spahn hält die meisten Vorwürfe für entkräftet. Das erklärt der frühere Bundesgesundheitsminister nach einer Befragung durch Parlamentarier. Entschieden tritt er dem Vorwurf entgegen, sich in der Pandemie persönlich bereichert zu haben. Aus Sicht der Opposition sind nach wie vor viele Fragen offen. Zum Artikel

Streiks haben in den vergangenen zwei Jahren in Deutschland zugenommen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Auswertung der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Langfristig betrachtet ergibt sich jedoch ein anderes Bild. In früheren Jahren, 2015 etwa oder in den 1970er- und 1980er-Jahren, sei die Streikbereitschaft höher gewesen, schreiben die Autoren der Studie. Zum Artikel

U21-Europameisterschaft: Deutschland steht im Finale. Die deutsche Mannschaft schlägt Frankreich mit 3:0 und trifft im Finale um die EM-Krone auf England, das in der Gruppenphase bereits geschlagen wurde. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen