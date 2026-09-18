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SZ am AbendNachrichten vom 18. September 2026

Lesezeit: 1 Min.

Kanzler Merz hat für Sonntag das CDU-Präsidium zusammengerufen – in der Hoffnung auf Rückendeckung.
Kanzler Merz hat für Sonntag das CDU-Präsidium zusammengerufen – in der Hoffnung auf Rückendeckung.
Foto: Ludovic Marin/AFP

Was heute wichtig war.

Von Leon Wenz

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Was heute wichtig war

Merz droht nach Landtagswahlen Machtkampf in der Union. In Mecklenburg-Vorpommern steht die CDU vor der Fünf-Prozent-Hürde, in Berlin droht ihr Platz zwei hinter der Linken. Die Folgen der beiden Wahlen für Kanzler und Bundesregierung sind schwer absehbar. Zum Artikel

  • Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin: Kopf-an-Kopf-Rennen im Norden
  • MEINUNG Nein, Friedrich Merz ist nicht der wichtigste Grund für den Aufstieg der AfD

Einigung zu Tankrabatt steht offenbar kurz bevor Ein Ergebnis soll möglichst noch an diesem Freitag verkündet werden, heißt es aus Regierungskreisen. Union und SPD wollen demnach sowohl einen Tankrabatt als auch eine Preisobergrenze für Benzin und Diesel beschließen. Zum Newsblog zur Bundespolitik

Haftbefehl nach Feuer an Synagoge beantragt. Gegen den 37-Jährigen bestehe der dringende Tatverdacht der versuchten schweren Brandstiftung, teilt die Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Mehrere Messer und eine Machete sollen in seiner Wohnung gefunden worden sein. Zum Artikel

Pistorius nimmt ersten Kampfjet „F-35“ in Empfang. Die zehn Milliarden Euro teuren Jets sollen ab Ende 2027 in Büchel stationiert werden und die Tornados ersetzen. Experten warnen vor zu großer Abhängigkeit von den USA, besonders unter Präsident Trump und dessen Abwendung von Europa. Zum Artikel

Nach Drohnenfund in Niedersachsen prüft Bundesanwaltschaft Verbindung zu Leipzig. Anfang der Woche wurden Drohnenteile nahe einem Militärflugplatz in Niedersachsen gefunden. Nach Informationen aus Sicherheitskreisen weist der Vorfall gewisse Ähnlichkeiten mit dem am Flughafen Leipzig auf. Zum Artikel

Warren Buffett gibt Chefposten an den Sohn ab. Der legendäre US-amerikanische Investor Warren Buffett hat die Führung seines Unternehmens Berkshire Hathaway abgegeben. Sein 71-jähriger Sohn Howard Buffett löst ihn an der Spitze des Aufsichtsrats ab. Zum Artikel

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