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SZ am AbendNachrichten vom 16. September 2026

Lesezeit: 1 Min.

Kanzler Friedrich Merz steht insbesondere seit dem CDU-Wahldebakel in Sachsen-Anhalt massiv in der Kritik. Nun bekommt er Unterstützung von den acht Ministerpräsidenten seiner Partei.
Kanzler Friedrich Merz steht insbesondere seit dem CDU-Wahldebakel in Sachsen-Anhalt massiv in der Kritik. Nun bekommt er Unterstützung von den acht Ministerpräsidenten seiner Partei.
Foto: Liesa Johannssen/Reuters

Was heute wichtig war.

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Was heute wichtig war

CDU-Ministerpräsidenten springen Merz bei. Der Bundeskanzler hatte sich nach den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt intern über mangelnde Unterstützung beklagt. Nun fordern alle acht Regierungschefs der CDU in einem gemeinsamen Schreiben ein Ende der Personaldiskussionen. Zum Artikel

EXKLUSIV: Klingbeil und Bas laden frühere SPD-Chefs zu Lagebesprechung ein. Die beiden SPD-Vorsitzenden haben eine Reihe ihrer Vorgänger für den Tag nach den Wahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern zu Beratungen in die Parteizentrale gebeten. Klingbeil und Bas hoffen auf Rückendeckung in schwierigen Zeiten. Zum Artikel

Bundesregierung beschließt Aktionsplan gegen islamistischen Terror. Die schwarz-rote Koalition zieht Konsequenzen aus dem Anschlag auf den Berliner Christopher Street Day. Geplant sind härtere Strafen für Gewalttaten, verstärkte Überwachung von Gefährdern durch Fußfesseln und neue Straftatbestände für IS-Spendensammler. Zum Artikel

BGH prüft Streit um Corona-Maskenlieferungen. Der Bundesgerichtshof verhandelt über Klagen von Maskenlieferanten aus der Frühphase der Pandemie. Insgesamt geht es um 2,3 Milliarden Euro. Ein Richter deutet an, dass die Sache für den Steuerzahler womöglich gut ausgeht. Das Urteil wird am 15. Dezember verkündet. Zum Artikel

25 Jahre Haft wegen Kriegsverbrechen für Kosovos Ex-Präsidenten Thaçi. Das Sondergericht in Den Haag sieht es als erwiesen an, dass Thaçi in 96 Fällen für politische Morde verantwortlich war. Die Taten wurden während des Konflikts um die Abspaltung Kosovos von Serbien in den 1990er-Jahren begangen. Zum Artikel

Litauen: Abgeschossene Drohne wahrscheinlich russische „Gerbera“. Bei der Drohne, die in der Nacht zu Dienstag von Nato-Kampfjets über Litauen abgeschossen wurde, soll es sich um einen fehlgeleiteten russischen Flugkörper gehandelt haben. Das teilt jetzt die litauische Regierung mit. Zum Artikel

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  • Rede zur Lage der EU: Von der Leyen bietet Kanada „assoziierte Mitgliedschaft“ an
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