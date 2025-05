So kommt heute die Regierung Merz ins Amt. Reichstag und Schloss Bellevue – diese beiden Gebäude spielen eine zentrale Rolle, wenn eine neue Regierung die Arbeit aufnimmt. Ein Überblick über den Tag der Wahl im Bundestag, die Ernennung und die Vereidigung des Kanzlers und seiner Minister in Berlin. Zum Liveblog

Scholz mit Großem Zapfenstreich verabschiedet. Beim Zeremoniell für den scheidenden Regierungschef spielt das Stabsmusikkorps der Bundeswehr auch den Hit „Respect“. Er spricht zum Abschied über sein norddeutsches Temperament und gewährt damit einen letzten Blick in seine Kanzlerseele. Und er würdigt seine Frau. Zum Artikel (SZ Plus)

Die Mehrheit der schwarz-roten Koalition in den Umfragen ist geschrumpft. Kurz vor der Kanzlerwahl steht die Union unter Druck: In den Meinungsumfragen liegt die AfD beinahe gleichauf mit ihr. Auch Parteichef Merz bleibt unbeliebt. Experten sagen, man dürfe die aktuellen Stimmungsbilder nicht überbewerten. Zum Artikel (SZ Plus)

Was heute wichtig ist

Trumps Zölle: Ford zieht Jahresprognose zurück, Spielzeughersteller Mattel erhöht die Preise. Die beiden Firmen reagieren damit auf die Unsicherheit beziehungsweise die veränderten Kosten, die die Handelspolitik des US-Präsidenten nach sich zieht. Das Weiße Haus kündigt an, der Elite-Universität Harvard neue Fördermittel vorzuenthalten, solange sie keine „verantwortungsvolle Führung“ nachweise. Zum Liveblog zu den USA

Pulitzer-Preise für „Washington Post“ und „New York Times“. Die renommierten Journalismus-Auszeichnungen werden unter anderem für Arbeiten zum Attentat auf Trump und über die tödlichen Folgen der Droge Fentanyl vergeben. Damit wird vor allem der liberale Teil von Journalismus und Literatur in den USA gewürdigt, während die Branche immer mehr unter Druck gerät. Zum Artikel

Moskau meldet erneut einen Drohnenangriff. Die zweite Nacht in Folge habe man Flugobjekte aus der Ukraine auf dem Weg zur Hauptstadt abgefangen, teilt der Bürgermeister mit – diesmal 19 Stück. In drei Tagen begeht Russland dort das große Weltkriegsgedenken. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

Schauspielerin spricht über Übergriffe durch Hollywood-Regisseur Toback. Die deutsch-amerikanische Künstlerin Marianne Hettinger war 25 Jahre alt, als der Filmemacher sie sexuell angegriffen haben soll. 30 Jahre lang erzählte sie niemandem davon, nun hat sie ihr Schweigen gebrochen. Im April wurde ihr und 39 weiteren Frauen ein Schadenersatz von insgesamt 1,7 Milliarden US-Dollar zugesprochen. Toback hat die Vorwürfe bestritten. Zum Interview (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen