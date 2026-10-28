Wahl des Bundespräsidenten: Merz pocht auf Vorschlagsrecht der CDU. Der Bundeskanzler skizziert einen geordneten Prozess: Erst berät das CDU-Präsidium am 9. November, danach folgen Gespräche mit SPD und Grünen für eine breite Unterstützung. Zum Artikel

Elterngeld soll doch 14 Monate ausbezahlt werden. Familienministerin Prien rückt von einem Teil ihrer Sparpläne ab. Paare dürfen sogar damit rechnen, dass das Elterngeld erstmals seit 2007 erhöht wird. Zum Artikel

Mindestens 68 Tote bei Zugunglück in Spanien. In der Provinz Toledo in Zentralspanien kollidieren zwei Hochgeschwindigkeitszüge. Laut ersten Ermittlungen gingen dem Unfall offenbar gleich zwei menschliche Fehler voraus. Zum Artikel

Wahl in Israel: Netanjahu baut Vorsprung aus, verpasst aber klare Mehrheit. Nach Angaben des Zentralen Wahlausschusses sind mehr als 80 Prozent der Stimmen ausgezählt. Netanjahus Block liegt mit aktuell 54 Sitzen vor dem Lager Eisenkots. Zum Liveblog

Bolsonaro in den USA gelandet. Der Verlierer der brasilianischen Präsidentschaftswahl ist laut Medien nach seiner spektakulären Flucht aus Brasilien in den Vereinigten Staaten gelandet. Zum Artikel

Sachsen-Anhalt: CDU-Abgeordnete sollten eidesstattliche Versicherung unterschreiben. Noch immer ist unklar, woher bei der konstituierenden Sitzung des Landtags die Stimmen für zwei AfD-Politiker kamen. Um das aufzuklären, griff die CDU offenbar zu einer drastischen Methode. Zum Artikel

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