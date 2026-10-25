Merz gerät in Bundespräsidentenfrage zunehmend unter Druck. Eigentlich wollte der Kanzler nach den Landtagswahlen einen Kandidaten oder eine Kandidatin für das höchste Staatsamt präsentieren. Bisher hält er sich zurück – und lässt Raum für Forderungen der anderen. SPD und Grüne halten eine Frau an der Spitze des Staates für „überfällig“. Zum Artikel

Audi kündigt neues Werk in den USA an. Kurz vor den Midterms macht Audi-Chef Döllner dem US-Präsidenten ein großes Geschenk: Vier Milliarden Dollar sollen in ein neues Werk fließen – für Trump der Beweis, dass seine Zollpolitik funktioniert. Zum Artikel

Herbststurm in Deutschland. In Freiburg gibt es einen Stromausfall, auch in anderen Regionen kommt es zu Schäden. Im Norden wird vor einer Sturmflut gewarnt. In den Alpen kann es in der Nacht zum Montag schneien. Zum Artikel

Israel vertreibt Hunderte Familien aus Hebron. Nach einem tödlichen Angriff auf israelische Soldaten startet die Armee eine Militäroperation im Westjordanland. Der palästinensische Vizepräsident verurteilt das Vorgehen als „kollektive Bestrafung“. Zum Artikel

Neue Proteste in Frankreich. Nach Angaben des Innenministeriums verlaufen die meisten Demonstrationen friedlich, dennoch gibt es zahlreiche Festnahmen. Am Rande von Kundgebungen kommt es auch zu Ausschreitungen. Zum Artikel

FC Bayern: Kompany wird nach Zusammenbruch wochenlang fehlen. Der Trainer brach am Freitag auf dem Trainingsgelände zusammen und wurde mit dem Rettungswagen in eine Klinik gefahren. Sein Zustand sei „stabil“, teilt der Verein mit. Kompany soll nun in Ruhe genesen. Zum Artikel

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