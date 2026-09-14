Was heute wichtig war
Merz ringt vom Polarkreis aus um Rückhalt. Der Bundeskanzler steht stärker unter Druck denn je und präsentiert sich als Außenpolitiker, der in Europa noch gebraucht wird. Bei den Wahlen am Sonntag in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern könnte die CDU erstmals in ihrer Geschichte aus einem Landesparlament fliegen. Zum Artikel
- MEINUNG Die CDU vereint gerade das Schlechteste der anderen Parteien
- Arktischer Gipfel: Die EU will ihren Einfluss im hohen Norden sichern
Tankstellenverband hält drei Euro pro Liter für möglich. In den USA seien die Spritpreise vergleichsweise niedrig, daher müssten die Konzerne woanders Geld verdienen. In Deutschland sind Benzin und Diesel übers Wochenende schon wieder kräftig teurer geworden. Und es sieht so aus, als könnte es noch schlimmer werden. Zum Artikel
- MEINUNG Preisdeckel, Übergewinnsteuer, Steuersenkung: Nichts scheint zu helfen
- Standort Deutschland: IG Metall fordert Kurswechsel in der Autokrise
- Kritische Infrastruktur: Uniper trennt sich von einer Pipeline, die einst russisches Gas transportierte
Top-Ökonomen warnen vor Abstieg Europas im KI-Wettlauf. Die EU drohe schon ab diesem Jahr dauerhaft zurückzufallen, stellt eine Experten-Gruppe fest – und präsentiert eine Strategie, um das zu verhindern. Diese soll den Wohlstand, die Souveränität und die Sicherheit Europas im KI-Zeitalter sichern. Zum Liveblog
- Fragen und Antworten: Was Sie über die Debatte um KI-Sicherheit wissen müssen
- MEINUNG Die Panikmache der KI-Konzerne soll vom eigenen Versagen ablenken
- KI-Regulierung: Was die USA bei den Regeln für Risiken von Europa lernen können
Kanada strebt Gespräche über assoziierte Mitgliedschaft mit der EU an. Premier Carney will noch diese Woche im Europaparlament in Straßburg seine Vorstellungen für engere politische und wirtschaftliche Kooperation darlegen. Hintergrund sind Trumps Annexionsdrohungen und massive Strafzölle. Zum Artikel
- MEINUNG Es ist Europas Pflicht, Kanada zu helfen
- Aktuelles Lexikon: Was ist eine assoziierte EU-Mitgliedschaft?
Was heute sonst noch wichtig war
- Prozess: Mutmaßliche russische Spionin in Berlin angeklagt
- Krieg in der Ukraine: Russland greift Zug an – britischer Ex-Premier Johnson in der Nähe
- Streamer Westfal: AfD warnt „Aktivist Mann“ – geht aber nicht auf Distanz