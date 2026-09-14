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SZ am AbendNachrichten vom 14. September 2026

Lesezeit: 1 Min.

Friedrich Merz am Montag bei einer Vorführung auf dem Luftwaffenstützpunkt im finnischen Rovaniemi.
Friedrich Merz am Montag bei einer Vorführung auf dem Luftwaffenstützpunkt im finnischen Rovaniemi.
Foto: Michael Kappeler/dpa

Was heute wichtig war.

Von Katja Guttmann

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Was heute wichtig war

Merz ringt vom Polarkreis aus um Rückhalt. Der Bundeskanzler steht stärker unter Druck denn je und präsentiert sich als Außenpolitiker, der in Europa noch gebraucht wird. Bei den Wahlen am Sonntag in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern könnte die CDU erstmals in ihrer Geschichte aus einem Landesparlament fliegen. Zum Artikel

  • MEINUNG Die CDU vereint gerade das Schlechteste der anderen Parteien
  • Arktischer Gipfel: Die EU will ihren Einfluss im hohen Norden sichern

Tankstellenverband hält drei Euro pro Liter für möglich. In den USA seien die Spritpreise vergleichsweise niedrig, daher müssten die Konzerne woanders Geld verdienen. In Deutschland sind Benzin und Diesel übers Wochenende schon wieder kräftig teurer geworden. Und es sieht so aus, als könnte es noch schlimmer werden. Zum Artikel

Top-Ökonomen warnen vor Abstieg Europas im KI-Wettlauf. Die EU drohe schon ab diesem Jahr dauerhaft zurückzufallen, stellt eine Experten-Gruppe fest – und präsentiert eine Strategie, um das zu verhindern. Diese soll den Wohlstand, die Souveränität und die Sicherheit Europas im KI-Zeitalter sichern. Zum Liveblog

Kanada strebt Gespräche über assoziierte Mitgliedschaft mit der EU an. Premier Carney will noch diese Woche im Europaparlament in Straßburg seine Vorstellungen für engere politische und wirtschaftliche Kooperation darlegen. Hintergrund sind Trumps Annexionsdrohungen und massive Strafzölle. Zum Artikel

Was heute sonst noch wichtig war

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