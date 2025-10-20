Merz betont grundsätzliche Unterschiede zur AfD. Der CDU-Chef grenzt sich deutlich von der rechtspopulistischen Partei ab. „Es trennen uns nicht nur Details“, sagt Merz. Die AfD wolle ein grundsätzlich anderes Land. Dabei vermeidet der Bundeskanzler den Begriff der Brandmauer. In der „Stadtbild“-Debatte sagt er: „Fragen Sie mal Ihre Töchter.“ Zum Liveblog zur Bundespolitik

EU-Staaten wollen Import von russischem Gas bis Ende 2027 beenden. Die Maßnahme soll verhindern, dass Zahlungen aus Europa die russische Kriegskasse füllen. Am Donnerstag soll das 19. EU-Sanktionspaket gegen Russland beschlossen werden, sowie die Nutzung von eingefrorenem Vermögen der russischen Zentralbank für ukrainische Rüstungskäufe. Mit Nervosität blicken die Europäer auf die jüngsten Äußerungen von US-Präsident Trump, der sich wieder an Putins Positionen angenähert zu haben scheint. Zum Artikel (SZ Plus)

Bundeswehr kauft weitere Kampfjets ein. Die Luftwaffe schafft 15 amerikanische F-35-Kampfflugzeuge an, über die bisherige Bestellung hinaus. Die Sicherheitslage in Europa und der erweiterte Verteidigungshaushalt geben es her. Auch neue Radpanzer für das Heer wurden geordert. Zum Artikel

Tödliche Zwischenfälle stören Waffenruhe im Gazastreifen. Die israelische Armee spricht von „Terroristen“, die die „gelbe Linie“ überschritten hätten. Hinter die hatte sich die israelische Armee als Teil der vereinbarten Waffenruhe zurückgezogen. Zum Liveblog zum Krieg in Nahost

Trump reagiert verächtlich auf Massenproteste in den USA. Der US-Präsident hat die jüngsten Straßenproteste gegen ihn und seine Regierungspolitik als „Witz“ abgetan. „Ich bin überhaupt kein König“, sagte er. Der Sprecher des Repräsentantenhauses, Johnson, warnte vor einer nach seinen Worten „gefährlichen Ideologie“. Zum Liveblog zur US-Politik

Neuer Fünfjahresplan: China sucht nach Stabilität. Während die Wirtschaft stagniert und der Handelsstreit mit den USA tobt, entwirft die Volksrepublik einen Fahrplan für die kommenden fünf Jahre. Noch nie stand Chinas Planwirtschaft im 21. Jahrhundert so sehr unter Druck. Zum Artikel (SZ Plus)

Kriminelle Großfamilie verlässt Deutschland gegen Geld. Mehr als 160 Straftaten werden Mitgliedern einer syrischen Großfamilie in Stuttgart zugeschrieben. Noch bevor die Bundesregierung wieder Abschiebungen nach Syrien ermöglicht, reisen 17 Mitglieder freiwillig aus. Dafür haben sie eine „Förderung“ von je 1350 Euro und das Flugticket bekommen. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen