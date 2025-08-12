100 Tage Kanzler: Das Schwierigste steht Merz noch bevor. Die Koalition von Union und SPD ist seit knapp hundert Tagen im Amt – und hat schon manche innen- und außenpolitische Krise hinter sich. Merz will in Europa führen und ist zugleich abhängig von einem unberechenbaren US-Präsidenten Trump. Zum Artikel (SZ Plus)

Umfragen: Wachsende Unzufriedenheit mit der Regierungspolitik. Schon im Sommer sollten die Deutschen etwas spüren von dem Politikwechsel, hatte Merz zum Amtsbeginn in Aussicht gestellt. Umfragen zufolge ist vor allem eine wachsende Unzufriedenheit zu spüren: Laut ARD-Deutschlandtrend sind derzeit nur 29 Prozent der Bürgerinnen und Bürger mit der Regierungspolitik einverstanden. Zum Artikel (SZ Plus)

Was heute wichtig war

Geisel-Familien rufen zum Generalstreik in Israel auf Die Angehörigen sind entsetzt über die Regierungspläne, Gaza-Stadt vollständig einzunehmen. Für kommenden Sonntag rufen sie das Land zum Protest auf. Viele private Firmen aus dem Technologiesektor wollen den Streik unterstützen. Auch Teile der Opposition und der Universitäten beteiligen sich laut Medienberichten. Zum Liveblog zum Krieg in Nahost

Krieg in der Ukraine: Ungarn boykottiert Erklärung der EU-Staaten. 26 europäische Staats- und Regierungschefs positionieren sich vor dem Gipfel von Trump und Putin zum Krieg in der Ukraine. Nur einer verweigert seine Zustimmung: Ungarns Ministerpräsident Orbán. Zur Begründung schreibt er auf Facebook, die Erklärung versuche „Bedingungen für Verhandlungen festzulegen, zu denen die EU-Spitzenpolitiker gar nicht eingeladen wurden“. Zum Artikel

Trump macht scharfen Kritiker der Statistikbehörde zu neuem Chef. E. J. Antoni soll Nachfolger der kürzlich gefeuerten Chefin der Arbeitsmarktstatistikbehörde werden. Der bisherige Chefökonom der konservativen Denkfabrik Heritage Foundation kritisiert laut US-Medienberichten seit Langem die Methoden der Behörde. Zum Liveblog zur US-Politik

Taylor Swift verkündet überraschend neues Album. „The Life of a Showgirl“ ist das zwölfte Studioalbum des 35-jährigen Pop-Megastars. Angekündigt hat sie es mit einem Countdown auf ihrer Internetseite - die um Mitternacht von ihren Fans gestürmt wurde. Wann die neue Platte allerdings genau erscheinen soll, hat sie bisher nicht verraten. Zum Artikel

Was heute sonst noch wichtig war