Angela Merkel veröffentlicht Memoiren. An diesem Dienstag erscheint das 736 Seiten lange Buch mit dem Titel „Freiheit“. Die Altkanzlerin hat es zusammen mit ihrer langjährigen Büroleiterin Beate Baumann geschrieben. In ihrer Bilanz setzt sie auf Sachlichkeit und Rationalität – wenn sie aber über Putin oder die Schlüsselmomente der Migrationskrise schreibt, blitzt Kampfeslust auf. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Neues Energiegesetz: Habeck übergeht Scholz. Ärger in der Minderheitsregierung: Weil die Zeit drängt, will Vizekanzler und Wirtschaftsminister Habeck einen Gesetzentwurf zur Ausschreibung dringend nötiger Reservekraftwerke rasch fertigstellen. Deswegen hat er nach Informationen der Süddeutschen Zeitung vorzeitig die Anhörung der Länder und Verbände gestartet – gegen den Willen des Bundeskanzlers. Zum Artikel (SZ Plus)

Liveblog zur Bundestagswahl 2025: Merkel hält Reform der Schuldenbremse für nötig

Strafverfahren zu versuchtem Wahlbetrug gegen Trump eingestellt. Die zuständige Bundesrichterin hat einem entsprechenden Antrag der Staatsanwaltschaft zügig stattgegeben. Der designierte Präsident kündigt an, an seinem ersten Tag im Amt hohe Importzölle auf alle Waren aus Mexiko und Kanada zu verhängen sowie zusätzliche Zölle auf Waren aus China. Die Regierung in Peking warnt vor einem Handelskrieg. Zum US-Liveblog

Bundesanwaltschaft klagt mutmaßliche Hamas-Mitglieder an. Die vier Männer wurden vor einem Jahr verhaftet. Ihnen wird die Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung vorgeworfen. Das israelische Sicherheitskabinett könnte am Dienstag einer Vereinbarung über einen Waffenstillstand mit der libanesischen Hisbollah-Miliz zustimmen, wie israelische Medien berichten. Zum Nahost-Liveblog

FC Bayern mit neu erstarkter Abwehr gegen Paris. Seit sechs Spielen kein Gegentor und noch nicht mal eine Chance für die Gegner: Nach dem wilden Saisonbeginn hat Trainer Kompany Details seines Spiels verändert. Nutznießer sind vor allem die Innenverteidiger Kim und Upamecano. Am Dienstagabend steht für den deutschen Rekordmeister in München das Champions-League-Spiel gegen Paris Saint-Germain an. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen