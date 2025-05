Merkel billigte Verkauf deutscher Gasspeicher an Gazprom. Brisante Akten aus dem Bundeskanzleramt zeigen: Trotz interner Warnungen und politischer Bedenken engagierte sich die ehemalige Kanzlerin dafür, das Gasgeschäft mit Russland zu erweitern und die Pipeline Nord Stream 2 durchzusetzen. Öffentlich stellte die Bundesregierung das Projekt als privatwirtschaftliche Angelegenheit dar, zu der man eine neutrale Position einnehme. Zum Artikel (SZ Plus)

Israel beginnt neue Offensive im Gazastreifen. Die israelische Armee spricht von „umfassenden Angriffen“. Der nun laufende Militäreinsatz unter dem Namen „Gideon’s Chariots“ sei der Auftakt zur „Erreichung der Kriegsziele“ – einschließlich der Freilassung von Geiseln und der Zerschlagung der islamistischen Terrororganisation Hamas. Zum Liveblog

USA: Supreme Court blockiert Abschiebungen auf Basis von jahrhundertealtem Kriegsgesetz. Die Regierung von Präsident Trump darf eine Gruppe venezolanischer Migranten weiterhin nicht unter Berufung auf ein Kriegsgesetz aus dem 18. Jahrhundert abschieben. Der Oberste Gerichtshof der USA verlängert einen zuvor verhängten Abschiebestopp. Nun muss ein Berufungsgericht entscheiden. Zum Liveblog

Krieg in der Ukraine: Russland und die Türkei gehen von weiteren Gesprächen aus. Der türkische Außenminister teilt nach dem Treffen von ukrainischen und russischen Vertretern in Istanbul am Freitag mit, die Kriegsparteien hätten sich „im Prinzip“ auf weitere Verhandlungen geeinigt. Aus Kiew gibt es dazu bisher keine Reaktion. Moskau rechnet mit einer schnellen Entscheidung über neue Gesprächsrunden. Zum Liveblog

Hapag-Lloyd-Chef Habben Jansen will 1,2 Milliarden Euro einsparen. Ziel des Programms sei es, Leercontainer effizienter zurück in Richtung Asien zu transportieren sowie bei Terminalgebühren deutliche Einsparungen zu erzielen. Die Auswirkungen auf die Mitarbeiter will der Chef einer der größten Reedereien der Welt noch nicht konkret beziffern. Es könnten nach Abschluss des Sparprogramms „ein paar Hundert mehr oder weniger sein“, so Habben Jansen. Zum Interview (SZ Plus)

Finale des Eurovision Songcontest in Basel. Wer den Wettbewerb an diesem Samstag gewinnt, ist schwer vorherzusagen. Inwiefern beeinflussen Faktoren wie der richtige Startplatz, der perfekte Songtext oder Hilfe aus den Nachbarländern die Platzierung eines Teilnehmers? Die SZ hat verschiedene Aspekte untersucht und ausgewertet. Zum Artikel (SZ Plus)

Letzter Bundesliga-Spieltag: Dortmund kämpft um Minimalziel. Drei Mannschaften haben Chancen auf den Einzug in die Champions League: Während sich Eintracht Frankfurt und der SC Freiburg im direkten Duell gegenseitig Punkte wegnehmen, könnte Borussia Dortmund an diesem Samstag mit einem Sieg gegen Kiel noch auf den vierten Platz vorrücken, wenn das Torverhältnis stimmt. Zum Artikel (SZ Plus)

