Von Juri Auel

Die News zum Coronavirus

Merkel erneuert Impfversprechen. Bis Ende des Sommers werde jeder Bürger ein Impfangebot bekommen, bekräftigt die Kanzlerin nach einem Krisentreffen von Bund und Ländern. Die Hersteller kündigen zusätzliche Lieferungen ab dem zweiten Quartal an. Details von Nico Fried und Cerstin Gammelin. Gesundheitsminister Spahn sieht trotzdem noch "harte Wochen der Knappheit" bei Corona-Impfstoffen. Aktuelle Meldungen aus Deutschland

EU-Behörde prüft Antikörper-Mittel. Die Europäische Arzneimittelagentur untersucht das Corona-Medikament von Regeneron, das Bundesgesundheitsminister Spahn kürzlich für Deutschland eingekauft hat. Ein erstes Treffen zwischen dem neuen US-Präsidenten Biden und den Republikanern zu neuen Corona-Hilfen hat zu keinem Ergebnis geführt. Aktuelle Meldungen weltweit

Was sonst noch wichtig war

Biden droht nach Militärputsch in Myanmar mit Sanktionen. Der US-Präsident fordert eine entschlossene internationale Reaktion. In einer Demokratie dürfe niemals versucht werden, gewaltsam "das Ergebnis einer glaubwürdigen Wahl zu annullieren". Mehr dazu

Siemens Energy will Tausende Arbeitsplätze abbauen. Weltweit sollen 7800 Stellen gestrichen werden - allein in Deutschland sind 3000 betroffen. Dabei waren die Unternehmenszahlen zuletzt gut ausgefallen.

EXKLUSIV Foodwatch verklagt Ernährungsministerin Klöckner. Mit der Klage beim Verwaltungsgericht Köln wollen die Verbraucherschützer nach eigenen Angaben erreichen, dass die Ministerin alle "dienstlichen Kontakte" mit "externen Dritten" transparent macht, weil diese ihre Treffen mit Lobbyisten nicht offenlegen will. Von Silvia Liebrich

EXKLUSIV Post-Kunden verschicken in Corona-Krise mehr Postkarten. Der Bonner Konzern rechnet zudem mit einem nachhaltigen Paketboom. Post-Vorstand Tobias Meyer kündigt Briefmarken mit Matrixcodes an, damit können Briefe nachverfolgt werden. Zum Interview

Was wichtig wird

Moskauer Gericht urteilt über lange Haft gegen Kremlgegner Nawalny. In der Zeit in Deutschland, als Nawalny sich von dem Attentat erholte, soll er sich nicht - wie in einem früheren umstrittenen Strafverfahren vorgeschrieben - bei den russischen Behörden gemeldet haben. Der russische Strafvollzug will deshalb nun vor Gericht eine Bewährungsstrafe in echte Haft umwandeln lassen.

Karlsruhe entscheidet zu niedrigem Frauenanteil im Bundestag. Zehn Frauen und ein Mann haben gemeinsam Einspruch gegen die Wahl 2017 eingelegt. Im aktuellen Bundestag sind nur etwa 31 Prozent aller Abgeordneten weiblich. Die Kritiker meinen, dass diese Unterrepräsentanz absehbar gewesen sei, weil die Parteien nicht genügend Bewerberinnen nominiert hätten.

Bayerisches Kabinett berät über Corona-Impfungen und Perspektiven für die Schulen. Bei der Sitzung per Videoschalte dürfte es dann vor allem auch um die aktuellen Probleme wegen des fehlenden Impfstoffs gehen. Im Freistaat kommt wie in den anderen Bundesländern bisher die Impfung der Bevölkerung nur schleppend voran.

Frühstücksflocke

Der Kassenzettel als Glückslos. In ihrem Bestreben, den Bürgern das bargeldlose Bezahlen in Bars, Restaurants und Geschäften schmackhaft zu machen, hat die italienische Regierung am 1. Februar ein Lotteriesystem für die Nutzung von Kreditkarten und EC-Karten eingeführt. Minimalbetrag: 1 Euro. Jeden Monat werden Gewinne ausgeschüttet, steuerfrei, direkt aufs Bankkonto. Von Oliver Meiler