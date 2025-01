Merkel distanziert sich vom Verhalten ihrer Partei. Die Altkanzlerin kritisiert, dass CDU-Chef Merz „sehenden Auges erstmalig bei einer Abstimmung im Deutschen Bundestag eine Mehrheit mit den Stimmen der AfD“ ermöglicht hat. SPD und Grüne appellieren an den Unionschef, das am Freitag nicht zu wiederholen. Zum Artikel (SZ Plus)

MEINUNG Die CDU in Thüringen zieht nach öffentlichen Appellen eine rote Linie zur AfD (SZ Plus)

Brief einer Holocaust-Überlebenden an die CDU: „Tun Sie es nicht, Herr Merz“. Als kleines Mädchen wurde Eva Umlauf mit ihren Eltern nach Auschwitz deportiert. In einem offenen Brief warnt sie den CDU-Chef davor, Politik mit der Zustimmung von Rechten zu machen – und zieht einen historischen Vergleich. Zum Artikel (SZ Plus)

Was heute wichtig war

Trotz Chaos bei Geiselübergabe: Israel lässt Häftlinge offenbar frei. Aus Empörung über die Szenen bei der Übergabe von israelischen Geiseln aus dem Gazastreifen hatte Israel die Freilassung der eigenen Gefangenen zunächst aufgeschoben. Nun fahren Busse mit palästinensischen Häftlingen nach Verzögerung los. Zum Liveblog

Wohl keine Überlebenden bei Flugzeugabsturz in Washington. Eine Passagiermaschine kollidiert mit einem Armeehubschrauber und stürzt in den Fluss Potomac. Mehr als 60 Menschen waren an Bord, darunter amerikanische und russische Eiskunstläufer. Immer wieder kreuzen Militärhubschreiber die Einflugschneise des zivilen Flughafens. In der Nähe gibt es mehrere Militärbasen. Zum Artikel (SZ Plus)

Facebook-Mutterkonzern: Meta einigt sich mit Trump auf 25-Millionen-Dollar-Vergleich. Es geht um die Sperrung von Trumps Social-Media-Kanälen nach dem Sturm auf das Kapitol im Jahr 2021. Angeblich wurde der Deal bei einem Besuch von Meta-Chef Zuckerberg in Mar-a-Lago eingefädelt. Zum Artikel

Tote nach russischem Drohnenangriff im ukrainischen Sumy. Die Leichen seien aus den Trümmern eines getroffenen Hochhauses geborgen worden, teilen die Behörden mit. Der ukrainische Präsident Selenskij spricht von einem abscheulichen Verbrechen. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

EXKLUSIV Benko soll teure Wertgegenstände bewusst dem Insolvenzverwalter verheimlicht haben. Der in Untersuchungshaft sitzende Tiroler Investor soll im großen Stil Gelder aus Firmen abgezogen haben, um seinen aufwendigen Lebensstil zu finanzieren. 2022 habe er seinen privaten Lebensunterhalt nur zu einem Viertel aus eigenen Einkünften bestritten. Das geht aus internen Unterlagen der „Soko Signa“ hervor. Zum Artikel (SZ Plus)

Möbeldesigner Rolf Benz im Alter von 91 Jahren gestorben Er schuf blühende Sitzlandschaften und prägte damit den Wohnstil der BRD. Ein Nachruf auf den Unternehmer und Designer Rolf Benz, der auch die legendäre Couch für „Wetten, dass..?“ gestaltet hat. Zum Nachruf (SZ Plus)

Was heute sonst noch wichtig war