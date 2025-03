Mannheim: Mann rast mit Auto in Menschenmenge. Der Mann, der am Montag mit einem Auto durch die Mannheimer Fußgängerzone fuhr und zwei Menschen tötete, wurde 30 Minuten nach der Tat festgenommen. Er soll bewaffnet gewesen sein. Was bisher bekannt ist. Zum Artikel (SZ Plus)

Ökonomen empfehlen 800-Milliarden-Sondervermögen. Der Eklat im Weißen Haus löst große Dynamik bei der Regierungsbildung in Deutschland aus. Bei den Sondierungen zwischen Union und SPD geht es nun um Summen, die noch vor Kurzem unvorstellbar waren - mehr als das Doppelte des Bundeshaushalts könnte in zwei Sondervermögen für Verteidigung und Infrastruktur gesteckt werden. Zum Artikel (SZ Plus)

Bernhard Vogel stirbt mit 92 Jahren. Insgesamt 23 Jahre lang war der Christdemokrat Ministerpräsident, erst in Rheinland-Pfalz, dann in Thüringen – und prägte mit seinem verbindlichen Stil die Geschichte der Bundesrepublik vor und nach der Wende in der DDR. Zum Artikel (SZ Plus)

Dreierkoalition aus ÖVP, SPÖ und Neos in Österreich vereidigt. Das lange Warten auf eine neue Regierung in Wien ist beendet. Bundespräsident Van der Bellen vereidigt die konservativen, sozialdemokratischen und liberalen Minister. Das Bündnis ist ein Novum. Zum Artikel

Messerattacke in Haifa – Attentäter war auch deutscher Staatsbürger. Am Busbahnhof im israelischen Haifa greift ein Mann Menschen mit einem Messer an – ein Opfer stirbt, der Angreifer wird erschossen. Zum Liveblog

EU kommt Autoindustrie bei Klimastrafen entgegen. Kommissionspräsidentin von der Leyen will den Autobauern helfen: Die Industrie soll mit Blick auf die drohenden CO₂-Strafen deutlich mehr Zeit bekommen, um EU-Vorgaben einzuhalten - und zwar drei statt bisher ein Jahr. Zum Artikel

Krieg in der Ukraine

Starmer will Ukraine-Lösung im „Gleichschritt mit der US-Regierung“. Der britische Premierminister entsendet nach dem Sondergipfel in London Verteidigungsminister John Healey nach Washington. Präsident Macron schlägt vor, den französischen Atomschirm auf Europa auszudehnen. Zum Artikel

Merz spricht von „herbeigeführter Eskalation“ im Weißen Haus. CDU-Chef Merz geht davon aus, dass der Streit zwischen US-Präsident Trump, seinem Vize Vance und dem ukrainischen Präsidenten Selenskij nicht Folge spontaner Reaktionen gewesen ist. Selenskij ist nach wie vor zu einem Rohstoffdeal bereit - vonseiten der USA ist der aber vorerst vom Tisch. Zum Liveblog

Weitere wichtige Themen