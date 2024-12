Steinmeier: „Hass und Gewalt dürfen nicht das letzte Wort haben.“ Der Bundespräsident ruft die deutsche Gesellschaft in seiner diesjährigen Weihnachtsansprache zum Zusammenhalt auf. Nach dem Anschlag auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt fordert er die Menschen auf: „Lassen wir uns nicht auseinandertreiben.“ Zum Artikel

USA: Matt Gaetz sieht sich mit schweren Vorwürfen konfrontiert. Der Ethikausschuss des Repräsentantenhauses sieht „hinreichende Beweise“, dass Trumps ehemaliger Wunschkandidat für das Justizministerium Sex mit einer Minderjährigen hatte, verbotene Prostitution in Anspruch nahm und illegale Drogen konsumierte. Gaetz nennt den Untersuchungsbericht „peinlich“. Zum Artikel (SZ Plus)

Israel bekennt sich erstmals zur Tötung des Hamas-Führers Hanija. Eine entsprechende Äußerung fiel während einer Rede des israelischen Verteidigungsministers Katz. Das US-Militär gibt an, zwei IS-Mitglieder in Syrien getötet zu haben. Die deutsche Außenministerin Baerbock warnt vor einem Krieg zwischen der Türkei und den Kurden in Syrien. Zum Liveblog

Musiala hofft auf schnelle Vertragsverlängerung beim FC Bayern. Der Nationalspieler ist optimistisch, bald einen neuen Vertrag beim deutschen Rekordmeister zu unterschreiben. „Hoffen wir's“, sagt der 21-Jährige im SZ-Gespräch. Es sei eine Ehre für ihn, zu hören, dass er in Zukunft ein Gesicht des FC Bayern werden solle. Zum Interview (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen